Nail Bitting: గోర్లు కొరికే అలవాటు ఉందా.. అయితే తస్మాత్ జాగ్రత్త.. ఈ చిన్ని తప్పు చేస్తే ఇక ప్రాణాపాయం తప్పదు..!

Nail Bitting Side Effects:
చాలామంది అమ్మాయిలకు గోర్లు కొరికే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ అలవాటు మానుకోవాలన్నా చాలామంది మానుకోలేకపోతూ ఉంటారు. ఈ అలవాటు ఉన్నా కూడా ఈ చిన్ని తప్పు చేస్తే మాత్రం ప్రాణాపాయం తప్పదు అంటున్నాయి వైద్య సర్వేలు. ఇంతకీ ఆ తప్పు ఏమిటి అంటే..
చాలామంది అమ్మాయిలు తరచుగా గోర్లు కోరుకుంటు ఉంటారు. ఈ అలవాటు ఒక్కసారి మొదలైతే ఇక జీవితాంతం చాలా మందికి అలానే కొనసాగుతూ ఉంటుంది.
కొంతమంది అసలు వాళ్లకు తెలియకుండానే గోర్లు కొరుక్కుకుంటూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. మీకు ఈ అలవాటు ఉంటే మాత్రం తస్మాత్ జాగ్రత్త.
ఎందుకు అంటే గోర్లు కొరకేటప్పుడు ఈ ఒక్క చిన్న తప్పు చేస్తే ప్రాణాపాయమే అని చెబుతున్నాయి వైద్య సర్వేలు.
అదేమిటి అంటే మీకు నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునే అలవాటు ఉంటే.. నెయిల్ పాలిష్ వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం గోర్లు అస్సలు కొరకకూడదు అంట.
ఇలా గోర్లు కొరకడం ద్వారా మనకు తెలియకుండానే ఆ నెయిల్ పాలిష్ కడుపులోకి వెళుతుంది. ఇది ఎన్నో అనారోగ్యాలకు.. అలానే క్యాన్సర్ లాంటి ప్రమాదాలకు కూడా దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఈ అలవాటు ఉంటే వెంటనే మానుకోండి