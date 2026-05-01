Nainika Ram Charan: ఆ హీరోపై మనసు పారేసుకున్న డ్యాన్సర్ నైనిక..అవకాశం వస్తే వదులుకోను అంటోంది!

Nainika Ram Charan News: డ్యాన్సర్ నైనిక గురించి తెలుగు బుల్లితెర ప్రేకక్షకులకు పరిచయమే. బుల్లితెరపై ఓ డ్యాన్స్ షోతో అందరికి పరిచయమైన ఈ బ్యూటీ ఆ తర్వాత బిగ్బాస్ రియాలిటీ షో ద్వారా మరింతగా పాపులర్ అయ్యింది. ఈ బ్యూటీ ఇటీవలే హైదరాబాద్లో ఓ సెలూన్ ఏర్పాటు చేసింది.
సినిమాల్లో నటించడంపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసిన డ్యాన్సర్ నైనిక.. నటనను మెరుగు పరుచుకునేందుకు ఎంతో కృషి చేస్తున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
ఫ్యాన్స్ తనను పెద్ద స్క్రీన్పై చూసేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
నైనిక తనకు ఎలాంటి పాత్ర వచ్చినా చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నానని వెల్లడించింది. తెలుగు అమ్మాయి పాత్రల్లాంటి సంప్రదాయమైన పాత్రల్లో నటించేందుకు తాను ఎంతో ఇష్టపడతానని చెప్పింది.
డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ముల చేతుల మీదుగా 'ఫిదా 2'లో నటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. అయితే తన డ్రీమ్ హీరో విషయానికొస్తే రామ్ చరణ్ అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని నైనిక చెప్పింది.
ఆ తర్వాత ఆనంద్ దేవరకొండ అంటే ఇష్టమని డ్యాన్సర్ నైనిక చెప్పుకొచ్చింది. ఒకవేళ సిస్టర్ పాత్రలు వచ్చినా.. వాటి ప్రాధాన్యతను బట్టి తప్పకుండా సినిమాల్లో నటిస్తానని నైనిక చెప్పింది.