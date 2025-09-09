Nalleru Pachadi: ఎముకలకు బలం.. రుచికి మజా.. నల్లేరు పచ్చడి రహస్యం తెలుసా..!

Nalleru Stalk Chutney:
మన తెలుగు వంటల్లో పచ్చడికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. అన్నం మొదలుపెట్టే సమయంలో పచ్చడి తప్పనిసరి. అలాంటి రుచికరమైన పచ్చడిలో ఒకటి నల్లేరు కాడలతో చేసే పచ్చడి. నల్లేరు మొక్క కాడలను వాడి తయారుచేసే ఈ పచ్చడి రుచితో.. పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే నల్లేరు పచ్చడి తయారీ కోసం..ముందుగా లేత నల్లేరు కాడలను శుభ్రంగా కడిగి నీరు వడకట్టి తుడవాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా..పులుపు రుచి.. కలిగినవిగా ఉంటాయి. ఒక బాణలిలో.. వేరుశనగ పప్పు వేసి వేయించాలి. తరువాత అదే బాణలిలో జీలకర్ర, ఎర్ర మిరపకాయలు వేసి వేగించాలి. వాసన వచ్చే వరకు వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు మిక్సీలో వేయించిన వేరుశనగ పప్పు, జీలకర్ర, మిరపకాయలు వేసి పొడిలా చేసుకోవాలి. తరువాత అందులో కోసుకున్న నల్లేరు కాడ ముక్కలు, తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కొద్దిగా నూరుకోవాలి. చాలా మెత్తగా కాకుండా.. ముద్దలా ఉండేలా చేస్తే రుచిగా ఉంటుంది. అవసరమైతే కొద్దిగా బెల్లం వేసుకోవచ్చు. అలా వేసుకుంటే పులుపు, తీపి కలసి మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
ఇప్పుడు పచ్చడికి తాలింపు వేయాలి. ఒక చిన్న పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసి అందులో ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. తరువాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండు మిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి బాగా వేగించాలి. ఈ తాలింపును నల్లేరు పచ్చడిలో వేసి బాగా కలిపేస్తే పచ్చడి సిద్ధం. ఈ పచ్చడిని వేడి అన్నంలో కలిపి నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే ఇడ్లీ, దోసెలతో కూడా బాగా తింటారు.
నల్లేరు కాడల ప్రయోజనాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. వీటిలో సహజసిద్ధమైన ఖనిజాలు, విటమిన్లు ఉండి శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తాయి. ఎముకలు బలపడటానికి, పగుళ్లు త్వరగా మానటానికి నల్లేరు ఎంతో ఉపయోగకరం. జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడంలో, శరీరానికి శక్తి అందించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గడానికి, రక్తహీనత దూరం కావడానికి నల్లేరు కాడలను వాడటం మంచిదని పెద్దలు చెబుతారు.
సీజన్లో నల్లేరు మొక్క దొరికినప్పుడు ఈ పచ్చడిని ఇంట్లో తయారుచేసుకుంటే భోజనానికి రుచి పెరుగుతుంది. రెండు రోజుల వరకు ఫ్రిజ్లో ఉంచి వాడుకోవచ్చు. పులుపు, కారం, తీపి కలసిన ఈ నల్లేరు పచ్చడి ఇడ్లీ దోశల్లోకి కూడా అదిరిపోతుంది.