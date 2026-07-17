Namitha Gym Fitness: 'సొంతం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమై.. 'జెమిని' సినిమాతో అందాలతో కట్టిపడేసిన భామ నమిత. తెలుగుతో పాటు కన్నడ, తమిళ చిత్రాల్లో నటించి లెక్కలెనంత అభిమానాన్ని చూరగొంది. అయితే స్వతహాగా కొంచెం ముద్దుగా, బొద్దుగా కనిపించే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా అవాక్కయ్యే రేంజ్లో సన్నబడింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆర్యన్ రాజేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'సొంతం' సినిమాతో హీరోయిన్గా వెండితెరకు పరిచయమైనా.. విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'జెమిని' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత తెలుగులో వరుసపెట్టి సినిమాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. ఇంతకు ముందు కొంచెం ముద్దుగా కొంచెం బొద్దుగా కనిపించేది. అయితే ఇప్పుడు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా మారిపోయింది.
సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన హీరోయిన్ నమిత.. కొన్నేళ్లగా బొద్దుగా మారిపోయి సినిమా అవకాశాలను దూరం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత అడపాదడపా సినిమాల్లో నటించిన తొలినాళ్లలో వచ్చిన గుర్తింపు స్థాయిలో ఆదరణ రాలేదు.
అయితే తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన ఓ వర్కౌట్ వీడియో అభిమానులతో పంచుకుంది. ఎక్కువ బరువుతో గతంలో ఉండే హీరోయిన్ నమిత.. ఇప్పుడు పూర్తిగా సన్నగా మారిపోయి తన ఫిట్నెస్ జర్నీని అభిమానులతో షేర్ చేసింది.
తెలుగు చిత్రాల్లో వరుసగా నటించి మెప్పించిన హీరోయిన్ నమిత.. రాజశేఖర్, ప్రభాస్, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించి మెప్పించింది.
హీరోయిన్ నమిత టాలీవుడ్లో చివరిగా.. నందమూరి బాలకృష్ణ సరసన 'సింహ' సినిమాలో కనువిందు చేసింది. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత తెలుగు చిత్రసీమలో హీరోయిన్ నమిత కనిపించలేదు. చివరి సినిమా సూపర్ హిట్ అయినా ఆమెకు అవకాశాలు రాకపోడవడం గమనార్హం.
కరోనా సంక్షోభం తర్వాత సినీ పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంటున్న హీరోయిన్ నమిత.. తరచూ సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ వస్తుంది. తాజాగా తన ఫిట్నెస్కు సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేసింది.