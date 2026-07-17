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Namitha Fitness: 45 ఏళ్ల హీరోయిన్ 25 ఏళ్ల అమ్మాయిలా మారిపోయింది! ప్రభాస్ హీరోయిన్ ఫిట్‌నెస్ అదిరిపోయేలా ఉంది!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:55 PM IST

Namitha Gym Fitness: 'సొంతం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమై.. 'జెమిని' సినిమాతో అందాలతో కట్టిపడేసిన భామ నమిత. తెలుగుతో పాటు కన్నడ, తమిళ చిత్రాల్లో నటించి లెక్కలెనంత అభిమానాన్ని చూరగొంది. అయితే స్వతహాగా కొంచెం ముద్దుగా, బొద్దుగా కనిపించే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా అవాక్కయ్యే రేంజ్‌లో సన్నబడింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 

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ఆర్యన్ రాజేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'సొంతం' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా వెండితెరకు పరిచయమైనా.. విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'జెమిని' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత తెలుగులో వరుసపెట్టి సినిమాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. ఇంతకు ముందు కొంచెం ముద్దుగా కొంచెం బొద్దుగా కనిపించేది. అయితే ఇప్పుడు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా మారిపోయింది. 

Namitha Weight Loss2/6

సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన హీరోయిన్ నమిత.. కొన్నేళ్లగా బొద్దుగా మారిపోయి సినిమా అవకాశాలను దూరం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత అడపాదడపా సినిమాల్లో నటించిన తొలినాళ్లలో వచ్చిన గుర్తింపు స్థాయిలో ఆదరణ రాలేదు.   

Namitha gym fitness3/6

అయితే తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన ఓ వర్కౌట్ వీడియో అభిమానులతో పంచుకుంది. ఎక్కువ బరువుతో గతంలో ఉండే హీరోయిన్ నమిత.. ఇప్పుడు పూర్తిగా సన్నగా మారిపోయి తన ఫిట్‌నెస్ జర్నీని అభిమానులతో షేర్ చేసింది.

Actress Namitha gym4/6

తెలుగు చిత్రాల్లో వరుసగా నటించి మెప్పించిన హీరోయిన్ నమిత.. రాజశేఖర్, ప్రభాస్, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా నటించి మెప్పించింది. 

Namitha Slim5/6

హీరోయిన్ నమిత టాలీవుడ్‌లో చివరిగా.. నందమూరి బాలకృష్ణ సరసన 'సింహ' సినిమాలో కనువిందు చేసింది. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత తెలుగు చిత్రసీమలో హీరోయిన్ నమిత కనిపించలేదు. చివరి సినిమా సూపర్ హిట్‌ అయినా ఆమెకు అవకాశాలు రాకపోడవడం గమనార్హం.

Namitha latest Look6/6

కరోనా సంక్షోభం తర్వాత సినీ పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంటున్న హీరోయిన్ నమిత.. తరచూ సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ వస్తుంది. తాజాగా తన ఫిట్‌నెస్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

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