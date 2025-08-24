Nandamuri Balakrishna: వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో హీరో బాలయ్య పేరు.. ఇండస్ట్రీలోని ఏకైక నటుడిగా హిస్టరీ క్రియేట్..!

Nandamuri Balakrishna world book of record: నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాలతో పాటు అనేక గౌరవాలను సొంతం చేసుకుంటున్నారు. 2025 జనవరిలో ఆయనకు భారతదేశంలో అత్యున్నతమైన పద్మ భూషణ్ అవార్డు లభించింది. ఇప్పుడు మరో అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఆయన పేరు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చేరింది. భారతీయ సినిమాలో 50 సంవత్సరాల పాటు హీరోగా అద్భుతమైన ప్రయాణం చేసినందుకు ఈ గుర్తింపు లభించింది. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ హీరోగా బాలకృష్ణ నిలిచారు. ఆయన సినిమా సేవలు, అంకితభావం ఈ గౌరవానికి కారణం.
నందమూరి బాలకృష్ణ భారతీయ సినిమాలో ఒక గొప్ప హీరో. ఆయన 50 సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో నటిస్తూ అద్భుతమైన రికార్డు సృష్టించారు. ఈ సాధన విశ్వవ్యాప్తంగా అరుదైనది. ఈ ఘనతకు గుర్తింపుగా ఆయన పేరు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గోల్డ్ ఎడిషన్లో చేరుతోంది.
బాలకృష్ణ సినిమాల్లోనే కాకుండా రాజకీయాల్లోనూ విజయం సాధించారు. ఆయన మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అఖండ, వీర సింహారెడ్డి, భగవంత్ కేసరి సినిమాలతో వరుసగా మూడు వంద కోట్ల సినిమాలు అందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన్ను పద్మ భూషణ్తో సత్కరించింది.
బాలకృష్ణ గత 15 సంవత్సరాలుగా బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్గా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ సేవలు కూడా ఆయన గొప్పతనాన్ని చాటుతున్నాయి.
వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సిఇఓ సంతోష్ శుక్లా ఆయన సినిమా, సమాజ సేవలను ప్రశంసించారు. ఈ గౌరవాన్ని ఆగస్టు 30న హైదరాబాదులో బాలకృష్ణకు స్వయంగా అందిస్తారు.
ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ కుమార్తె నారా బ్రాహ్మణి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తన తండ్రి సినిమాలో హీరోగా 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసి, వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించడం పట్ల గర్వంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. బాలకృష్ణ తెరపై గొప్ప నటుడు, సమాజానికి దయగల నాయకుడని, ఈ ప్రపంచ గుర్తింపు ఆయన అద్భుత ప్రయాణానికి నిదర్శనమని ఆమె పేర్కొన్నారు.