English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NBK in NSE: బాలకృష్ణ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు.. దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ఒక్కమగాడు..

Nandamuri Balakrishna In NSE: నందమూరి బాలకృష్ణ 60 యేళ్ల పై పడిన వయసులో వరుస రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్నాడు. ఒకదాని వెంట మరొక రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నాడు. తాజాగా మరో రికార్డును బాలయ్య ఖాతాలో చేరింది. 
1 /5

Nandamuri Balakrishna In NSE: తెలుగు నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ముంబై  నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE) National Stock Exchangeలో చరిత్ర సృష్టించారు.  తాజాగా ఈయన బసవతారకం కేన్సర్ ఆసుపత్రి ప్రతినిధులతో కలిసి బాలయ్యలో  ముంబై నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE) ను విజిట్ చేశారు. 

2 /5

బాలయ్య నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ ను విజట్ చేసిన సందర్బంగా నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ NSE అధికారులు ఆయన గౌరవార్థం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్‌లోని ఘంట మోగించే అవకాశం కల్పించారు.

3 /5

నేషనల్  స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చరిత్రలో ఇంత వరకు దక్షిణాది నుంచి ఏ నటుడు కూడా అక్కడ ఘంట మోగించలేదు. ఒక సౌత్ నుంచి  అక్కడ ఘంట మోగించిన తొట్ట తొలి దక్షినాది  హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేసాడు.  

4 /5

ఒక నటుడిగా.. ప్రజా ప్రతినిధిగా.. బసవ తారకం కాన్సర్ హాస్పిటల్ ఛైర్మన్ గా సినిమా, ప్రజా సేవా వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు వరుసగా ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచి హాట్రిక్ సాధించిన నటుడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. 

5 /5

బాలయ్య సినిమా, ప్రజా సేవలకు గుర్తించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన్ని పద్మభూషణ్ తో  గౌరవించింది. 50 యేళ్ల సినీ కెరీర్ లో హీరోగా నటించిన ఏకైక హీరోగా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో ఈయన పేరు చేరింది. తాజాగా నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ లో ఘంట మోగించిన తొలి దక్షిణాది నటుడిగా రికార్డుల మీద రికార్డులు 2025లో నమోదు చేయడం విశేషం. 

Balakrishna in NSE NSE national stock exchange Balakrishna World Book Of Record Hero balakrishna Balayya Hero Nandamuri Balakrishna Nandamuri Balakrishna Balakrishna Enters The Uk World Book Of Records Balakrishna movies Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

Cancer Vaccine: వారెవ్వా.. అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. ఇక అస్సలు భయం అవసరం లేదు.. ఆ ప్రాణాంతక క్యాన్సర్‌కి వ్యాక్సిన్ రెఢీ..!