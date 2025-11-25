Balakrishna: హీరో రామ్ ని కొట్టబోయిన నందమూరి బాలకృష్ణ…పబ్లిక్ ఈవెంట్ లో అందరి ముందర..!

Hero Ram : బాలకృష్ణ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. కోపం వస్తే బాలయ్య ఎలా ప్రవర్తిస్తారో.. ప్రేమ వస్తే దానికి రెట్టింపు ప్రవర్తిస్తారు. ఆయన ప్రేమించే వాళ్ళను తల పైన పెట్టుకొని చూసుకుంటారు…అనే పేరు కూడా ఉంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా జరిగిన ఒక సంఘటన మరోసారి బాలయ్యలో కోపం అలానే ప్రేమను రెండిటిని కూడా చూపించింది..
బాలకృష్ణకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది సన్నిహితులు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు బోయపాటి శ్రీను. బోయపాటి శ్రీను బాలకృష్ణతో కాకుండా.. ఈ మధ్యకాలంలో వేరే హీరోతో చేసిన సినిమా స్కంద.
ఈ సినిమాలో హీరో రామ్ నటించిగా.. ఈ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి అప్పట్లో బాలకృష్ణ గెస్ట్ గా వచ్చారు. ఇక ఈ ఈవెంట్ లో రామ్ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు బాలయ్య ఎక్కువ కోపం తెచ్చుకోగలం అప్పట్లో వైరల్ అయింది.
అసలు విషయానికి వస్తే రామ్.. బాలకృష్ణ పాట పాడమని నన్ను అడుగుతూనే ఉన్నారు అంటూ.. బాలకృష్ణ దగ్గరికి వెళ్లారు…ఆ సమయంలో బాలకృష్ణ హీరోయిన్ తో మాట్లాడుతూ కనిపించారు. రామ్ అయినా కానీ ఆయన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ మీరు అడిగారా లేదా.. అని అడగగా.. తను హీరోయిన్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేసినందుకు వెంటనే బాలయ్య నేను మాట్లాడితే నీకేమి అని కోపడ్డారు.
అంతేకాదు ఆ తరువాత రామ్ నేను బాలకృష్ణ కోసం ఒక సాంగ్ పాడుతున్నాను అని ఇలా తిరగా.. వెనక బాలకృష్ణ మాత్రం తనని హీరోయిన్తో మాట్లాడకుండా డిస్టర్బ్ చేసినందుకు కోపంతో చెయ్యి పైకెత్తి తర్వాత తన జుట్టుని సర్దుకున్నాడు. ఇక ఈ వీడియో చూసిన వారందరూ రామ్ జస్ట్ మిస్.. కోపంతో రామ్ ని కొట్టబోయి.. వెంటనే బాలయ్య కంట్రోల్ చేసుకున్నారు అని కామెంట్ లో పెడుతున్నారు.
అయితే ఇదంతా కూడా బాలకృష్ణ తమాషాగా చేసిందే. మరో పక్క రామ్ కూడా బాలకృష్ణ పట్ల ఎంతో తమాషాగా ప్రవర్తించారు. వీరిద్దరికీ సంబంధించిన ఈ వీడియో వైరల్ అవుతూ ఇంటర్ అభిమానులు ఆకట్టుకుంటుంది.