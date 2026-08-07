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పెద్ద మనసు చాటుకున్న అన్నగారి కుటుంబం.. అస్సాం వరద బాధితులకు నిత్యవసరాల పంపిణీ..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:37 AM IST

Basavarama Tarakam NTR Charitable Trust: రాష్ట్రంలోనే కాదు.. దేశంలో ఏ విపత్తు జరిగినా.. ఆపన్న హస్తం అందించడానికి ఎపుడు ముందుండే నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు మరోసారి తమ పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా అస్సామ్ వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. ధనవంతుల నుంచి బీదవాళ్ల వరకు అందరు అలమటిస్తున్నారు. అలాంటి వారి సహాయార్ధం నందమూరి బసవ తారకం ఎన్టీఆర్ చారిటిబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంతో నిత్యవసరాలు పంపిణీ చేశారు.  

NTR Family Members Dispatches Essential goods assam flood Victims1/7

అస్సాం వరద బాధితులకు ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీ భరోసా

NTR Family Members Dispatches Essential goods assam flood Victims: నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు  స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి సతీమణి శ్రీమతి నందమూరి బసవరామ తారకం గారి శతజయంతి సందర్భంగా ప్రారంభించిన నందమూరి బసవరామ తారకం ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా అస్సాం వరద బాధితులకు నిత్యావసర వస్తువులు ఇక్కడ నుంచి పంపినీ చేశారు. భారీ వర్షాల వల్ల కలిగి వరదలలో చిక్కుకుని ఎంతో నష్టపోయిన వాళ్లకు అండగా నిలవాలన్నదే ఈ చారిటుబుల్ ట్రస్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం అన్నారు.  మన రాష్ట్రంలో ఎలాంటి విపత్తులు సంభవించినా..  వేరే రాష్ట్రమైన మేమున్నాంటూ ముందు వరుసలో ఉన్నారు.

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తాజాగా  అస్సాం రాష్ట్ర ప్రజలకు అండగా నిలబడాలని ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి నిత్యావసరాలను ప్రజల నుండి స్వచ్ఛందంగా స్వీకరించడంతో పాటు తాము కొంత విరాళం వేసి  ఆ నిత్యావసర వస్తువులను  అస్సాం వరద బాధితులకు ఒక ఎన్జీవో సంస్థ (THE EMBRYOS) ద్వారా అందచేయడం జరిగింది. తెలుగు రాష్ట్రాలలోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఖమ్మంతో పాటు ఇతర దేశాల నుండి కూడా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా సేవ చేసేందుకు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఆహారం పదార్థాలు, బట్టలు, త్రాగునీరు వంటి నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేస్తున్నారు. కేవలం అస్సాం మాత్రమే కాదు.. దేశంలో ఎక్కడా ఎలాంటి విపత్తులు సంభవించినా.. అక్కడ ప్రజలకు తమ ట్రస్ట్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు అందజేస్తామని తెలిపారు.  

 

Nandmuri Mohana Krishna 3/7

నందమూరి మోహనకృష్ణ

ఈ సందర్భంగా సినీ నిర్మాత, సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు  నందమూరి మోహనకృష్ణ  మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు" అని నమ్మే మనందరి అన్నగారు నందమూరి తారక రామారావు గారి మాటలు మాకు స్పూర్తి. దాన్నే ఆలంబననగా చేసుకొని  మానవత్వంతో ప్రజాసేవ చేస్తూ ముందుకు వెళ్లే దిశగా నందమూరి బసవరామ తారకం ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మన పొరుగు రాష్ట్రమైన అస్సాంలో వరదల వల్ల నష్టపోయిన ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ముందుగా నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ చేస్తున్నాము. ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా అందరికీ సహాయం చేస్తూ, అండగా ఉండాలనేదే మా ట్రస్ట్ లక్ష్యం. 

 

THE EMBRYOS4/7

ది ఎంబ్రాస్

THE EMBRYOS అనే సంస్థ ద్వారా ఈ నిత్యవసర సరుకులను అందజేస్తున్నాను. ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ స్పందన వచ్చింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ట్రస్ట్ ప్రజల కోసం మరెన్నో సేవలు చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నట్టు తెలిపారు.  ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం సేవ చేయాలనే సదుద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ స్థాపించడం జరిగింది. మా తల్లిదండ్రుల స్ఫూర్తితో వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈ సంస్థను ముందుకు నడిపిస్తామన్నారు. 

Nandamuri Mohana Rupa5/7

నందమూరి మోహన్ రూపా

నందమూరి మోహన్ రూపా మాట్లాడుతూ... "పుణ్య దంపతులు నందమూరి తారక రామారావు గారికి, నందమూరి బసవరామ తారకం గారికి నా పాదాభివందనాలు. అస్సాంలో భారీ వరదల వల్ల జీవనాధారం దెబ్బ తిన్నవాళ్లను ఆదుకోవడంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇలా ప్రారంభించనట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇటువంటి విపత్తుకర పరిస్థితిలో వారికి అండగా నిలబడటం కోసం నందమూరి బసవరామ తారకం ఎన్టీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నిత్యావసర వస్తువులను స్వీకరించి వరద బాధితుల కోసం పంపిస్తున్నాము.

Nandmuri Basavatarakarama NTR Charitable Trust6/7

నందమూరి బసవ తారకరామ ఎన్టీఆర్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్

ఇదో నిరంతర ప్రక్రియ.  దీనికోసం వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఈ వస్తువులను సేకరించాము. ప్రజలంతా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి తమ వంతు సాయం చేయడం చూసి చాలా ఆనందంగా ఉంది.  ఈ కార్యక్రమం కోసం పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా సహాయం అందిస్తూ వస్తున్న వారి వివరాలను ఇంస్టాగ్రామ్ (NANDAMURI BASAVARAMA TARAKAM NTR CHARITABLE TRUST) ద్వారా వారి వివరాలను వెల్లడిస్తామన్నారు. 

Nandamuri Seemanthini7/7

నందమూరి సీమంతిని

నందమూరి సీమంతిని మాట్లాడుతూ... "పుణ్య దంపతులు ఎన్టీ రామారావు, బసవరామ తారకం  పేరుతో ట్రస్ట్ ప్రారంభించడం చాలా ఆనంద దాయకం. ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా అస్సాం వరద బాధితులకు అండగా నిలిచేందుకు నిత్యవసర వస్తువులు స్వీకరణ ప్రారంభించాము. ఈ కార్యక్రమం  అద్భుత విజయం సాధించింది. మా వంతు సాయంగా ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతోమంది అండగా నిలవడం  మా పూర్వజన్మ సుకృతం.  నేడు ఈ నిత్యవసర వస్తువులు అంతా అస్సాం పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి అండగా నిలిచిన అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. 

 

TAGS:
Nandamuri Family
Basavarama Tarakam NTR Charitable Trust
Basavarama Tarakam dispatches Essential Relief supplies to assam Flood Victims
Assam floods
Assam Flood Victims

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