Nandamuri Heroes: బాలయ్య, ఎన్టీఆర్ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయిన నిర్మాత..

Nandamuri Heroes: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో నందమూరి కథానాయకులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తెలుగు సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా ఈ ఫ్యామిలీ ప్రస్తావనా ఉండాల్సిందే. తెలుగులో నందమూరి తారక రామారావు నట వారసులుగా బాలకృష్ణ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో అగ్రహీరోగా సత్తా చాటారు. మనవళ్లలో ఎన్టీఆర్ ప్రెజెంట్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ హీరోలతో ఓ అగ్ర నిర్మాత తీవ్రంగా నష్టపోయారు.
Nandamuri Heroes: టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో నందమూరి హీరోలతో చిత్రాలను నిర్మించిన భారీ లాభాలను అందుకున్నారు. మాములు వ్యక్తులు సైతం వారితో తీసిన సినిమాలతో కోట్లకు పడగలెత్తినవాళ్లున్నారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో తీసిన ప్రతి చిత్రం హిట్ కావాలనే రూలేమి లేదు. అలా నందమూరి హీరోలతో తెరకెక్కించిన చిరంజీవితో జగదేవకవీరుడు అతిలోకసుందరి..ప్రభాస్ తో ‘కల్కి’ చిత్రాన్ని నిర్మించిన వైజయంతి మూవీస్ అధినేత చలసాని అశ్వనీదత్ తీవ్రంగా నష్టపాలయ్యారు. ఇక అశ్వనీదత్ వైజయంతి మూవీస్ అన్న ఎన్టీఆర్ చేతులు మీదుగా ప్రారంభమై 50 యేళ్లుగా అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతుంది. తెలుగులో ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలకు ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేరాఫ్ అడ్రస్ గా అని చెప్పాలి.
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా ‘ఎదురులేని మనిషి’ సినిమాతో 24 యేళ్ల వయసులో నిర్మాతా అవతారం ఎత్తారు. అంతకు ముందు భాగస్వామ్యంలో కొన్ని చిత్రాలు నిర్మించారు. కానీ నిర్మాత ఎదురులేని మనిషి సినిమాతో సోలో నిర్మాత అయ్యారు. అంతేకాదు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో వైజయంతి మూవీస్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే.. భారీ తనం ఉట్టి పడాల్సిందే. ఏ హీరోతో సినిమా తెరకెక్కించిన భారీ హంగు ఆర్భాటం ఉండి తీరాల్సిందే. ఒక అగ్నిపర్వతం, ఆఖరి పోరాటం, జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి, ఇంద్ర ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన చిత్రాలు చాలానే బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి.
అయితే.. అశ్వనీదత్ మాత్రం అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ‘శక్తి’ చిత్రంతో నిర్మాతగా భారీ నష్టాలను మూటగట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రం కొట్టిన దెబ్బతో కోలుకోవడానికి చాలాయేళ్లే పట్టింది. అయితే.. తారక్ కంటే ముందే .. బాలకృష్ణ, శోభన్ బాబులతో అశ్వినీదత్.. కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో ‘అశ్వమేథం’సినిమాతో నిండా మునిగిపోయారు.
చిరంజీవి, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత.. బాలయ్య, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా అశ్వనీదత్ తన వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లో ఓ చిత్రం అనౌన్స్ చేశారు. తీరా సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లే సమయానికి శ్రీదేవి హిందీలో వరుస సినిమాలతో బిజీ కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకుంది. ఆ చిత్రానికి ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తో ఆ బ్యానర్ లో శ్రీదేవి ‘గోవిందా.. గోవింద’ సినిమా చేసింది.
చేతిలో బాలయ్య డేట్స్ ఉండటంతో దీంతో స్టోరీలో కాస్త మార్పులు చేర్పులు చేసారు. ఒక కథానాయిక ప్లేస్ లో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ను పెట్టారు. యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కథ, స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చారు. ఈ చిత్రంలో మీనా, నగ్మాలు కథానాయికలుగా నటించారు. అప్పట్లోనే దాదాపు 1990లలో రూ. 8 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ ‘అశ్వమేథం’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
అశ్వమేథంలో శోభన్ బాబు మరో లీడ్ హీరోగా నటించారు. శోభన్ బాబు, బాలకృష్ణ భారీ మల్టీస్టారర్ గా తెరకెక్కిన ‘అశ్వమేథం’. అప్పటి బాలీవుడ్ నెంబర్ వన్ విలన్ అమ్రిష్ పురి విలన్ గా నటించారు. భారీ స్టార్ క్యాష్టింగ్ తో నిర్మించిన ‘అశ్వమేథం’ సినిమా ఓపెనింగ్స్ పరంగా కుమ్మేసింది. కానీ ఓవరాల్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాకు ఇళయరాజా అందించిన సంగీతం కూడా పెద్ద హిట్ గా నిలిచింది.
మొత్తంగా నందమూరి తారక రామారావు చేతులు మీదుగ ప్రారంభమైన వైజయంతి మూవీస్ లో వారి వారసులైన బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లతో తెరకెక్కించిన సినిమాలతో భారీగా నష్టపోయారు. ఇక జూనియర్ హీరోగా నటించిన ‘స్టూడెంట్ నెంబర్ 1’ సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గ మంచి విజయం సాధించడం విశేషం. ఇక ఈయన ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ మరో పాత్రలో నటించిన ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’ సినిమా రైట్స్ తీసుకొని రిలీజ్ చేస్తే పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదని ఆయనే ప్రస్తావించారు.
అటు కళ్యాణ్ రామ్ రెండో చిత్రం ‘అభిమన్యు’ సినిమా కూడా అశ్వనీదత్ సమర్పకుడిగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రం కూడా భారీ నష్టాలను అశ్వనీదత్ కు మిగిల్చింది. మొత్తంగా నందమూరి హీరోల వల్ల అశ్వనీదత్ భారీగా నస్టపోయాడు .వైజయంతి బ్యానర్ లోగోలో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడి గెటప్ లో మెడలో వైజయంతి మాలతో పాంచజన్యం పూరిస్తున్న ఫోటో ఉండటం విశేషం.