Nandamuri Heroes Record: సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరికీ సాధ్యం కానీ నందమూరి హీరోల ప్రపంచ రికార్డు..

Nandamuri Heroes Record: టాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమలో సినీ ఇండస్ట్రీలో నందమూరి కథానాయకులు గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. అంతేకాదు తెలుగులో జానపద, పౌరాణిక, చారిత్రక, సాంఘిక సినిమాల్లో నందమూరి హీరోలు తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు ఈ కుటుంబ కథానాయకులు టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలోనే కాదు ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో వాళ్ల కంటూ ఓ రికార్డు సెట్ చేసారు.ఇంతకీ ఏమిటా రికార్డు..
Nandamuri Heroes Record: తెలుగులో సినీ చరిత్రలో పౌరాణిక సినిమాలంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది అన్న నందమూరి తారకరామారావు గారే. అంతేకాదు ఆయన లెగసీని ఆయన కుమారుడు బాలకృష్ణ.. మూడో తరంలో మనవడు ఎన్టీఆర్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఇక బాలయ్య తండ్రి పద్మశ్రీ అందుకుంటే.. ఈయన ఏకంగా పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకుని సత్తా చాటారు. ఇక వెండితెర శ్రీ రాముడు అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది నందమూరి హీరోలు. ఇక శ్రీకృష్ణుడి వేషధారలో మరో అరుదైన ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. వేరే ఏ ఏ ఫ్యామిలీ హీరోలకు ఇది సాధ్యం కాదు కూడా.
నందమూరి ఫ్యామిలీకి చెందిన ఎన్టీఆర్, ఆయన ఇద్దరు కుమారులు హరికృష్ణ, బాలకృష్ణ, నాల్గో తరానికి చెందిన హరికృష్ణ మనవడు మాస్టర్ ఎన్టీఆర్ ఈ నలుగురు హీరోలు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పాత్రలో ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేశారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ముందుగా స్పురణకు వచ్చేది ఎన్టీఆర్ పేరే. నందమూరి కుటుంబానికి చెందిన ఎన్టీఆర్, హరికృష్ణ, బాలకృష్ణ, నాల్గో తరానికి చెందిన మాస్టర్ ఎన్టీఆర్ ఈ నలుగురు కథానాయకులు శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు.
అన్నగారు దాదాపు 18 చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి రూపంలో సిల్వర్ స్క్రీన్ పై యాక్ట్ చేసి మెప్పించారు. ఒక నటుడు ఒక పాత్రను ఇన్ని సినిమాల్లో చేయడం అనేది వరల్డ్ రికార్డు అని చెప్పాలి. ఎన్టీఆర్ ఫస్ట్ టైమ్ శ్రీకృష్ణుడిగా నటించిన చిత్రం ‘మాయా బజార్’. కానీ 1953లో రిలీజైన ‘ఇద్దరు పెళ్లాలు’ చిత్రంలో ముప్పై యేళ్ల వయసులో ఓ డ్రీమ్ సాంగ్ లో తెలుగు తెరపై కృష్ణుడి పాత్రలో మొదటిసారి కనిపించారు. అలా 30పైగా చిత్రాల్లో వివిధ సందర్భాల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో తెరపై కనిపించడం అనేది అన్నగారికే సాధ్యమైంది.
ఎన్టీఆర్ తనయుడు హరికృష్ణ నటుడిగా పరిచయమైన ‘శ్రీకృష్ణావతారం’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ టైటిల్ రోల్లో నటించారు. అందులో చిన్నప్పటి బాలకృష్ణుడి వేషధారణలో హరికృష్ణ ఫస్ట్ టైమ్ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై శ్రీకృష్ణ వేషంలో కనిపించారు.
నందమూరి తారక రామారావు రెండో నట వారసుడిగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టి బాలకృష్ణ.. తండ్రి నట వారసత్వాన్ని కంటిన్యూ చేసారు. బాలకృష్ణ.. ‘శ్రీకృష్ణార్జున విజయం’, ‘పాండు రంగుడు’ చిత్రాల్లో భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ పాత్రలో మెప్పించారు. అంతేకాదు ‘మంగమ్మ గారి మనవడు’, పట్టాభిషేకం సినిమాల్లోని పాటల్లో శ్రీ కృష్ణుడిగా అలా కనిపించి మురిపించారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అటు ‘బృందావనం’లో మోడ్రన్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముగా కనిపించడం విశేసం. కానీ రాజమౌళి కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన ‘మహా భారతం’లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర కోసం తారక్ ను ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాడు జక్కన్న. అంటే ఎన్టీఆర్ ను త్వరలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా కనిపించనున్నాడు.
మరోవైపు నందమూరి నాల్గో తరం నుంచి అంతా చిన్నపిల్లలతో తెరకెక్కిన ‘దాన వీర శూర కర్ణ’లో ఎన్టీఆర్ ముని మనవడు హరికృష్ణ పెద్ద కుమారుడైన జానకి రామ్ కుమారుడు మాస్టర్ ఎన్టీఆర్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రతో తన సినీ జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాడు. ఇలా ఒక ఫ్యామిలీకి చెందిన ఇంత మంది కథానాయకులు ఓ పురాణ పాత్రను పోషించడం అనేది ఎవరికీ సాధ్యం కాదు.