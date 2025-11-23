English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Nandamuri Mokshagna: మోక్షజ్ఞ సినిమా ఖరారు.. టైటిల్ ప్రకటించిన బాలయ్య.. కలిసి కనిపించబోతున్న బాలకృష్ణ, నందమూరి వారసుడు..!

Mokshagna First Film : నందమూరి వారసుడు మోక్షజ్ఞ ఎప్పుడెప్పుడు సినిమాల్లోకి వస్తారా అంటూ అభిమానులందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో బాలకృష్ణ.. తన కుమారుడి సినిమా ఎంట్రీ పై కీలక విషయాన్ని బయట పెట్టారు. ఇంతకీ మోక్షజ్ఞ ఎటువంటి సినిమాతో వస్తున్నారు అన్న విషయానికి వెళితే..
నందమూరి బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞ ఎప్పుడు ఎప్పుడు సినిమాల్లోకి వస్తారా అంటూ.. సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తోంది. మరోపక్క నందమూరి అభిమానులు మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ కోసం వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో గతంలో మోక్షజ్ఞ ఆదిత్య 369 సీక్వెల్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తారు అని కొద్ది రోజులు వైరల్ అవ్వగా ఆ తరువాత హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ సినిమా కూడా మొదలుపెట్టారు.

ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ కూడా విడుదల అవ్వగా ఆ తరువాత చిత్రం షూటింగ్ మొదటి రోజు ఈ సినిమా క్యాన్సిల్ అయింది అంటూ అభిమానులకు చెప్పి నిరాశకు గురి చేశారు. ఇక అప్పటినుంచి ఈ నందమూరి హీరో ఎప్పుడు ఎప్పుడు సినిమాల్లోకి వస్తారా అంటూ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. 

ఈ క్రమంలో మరోసారి బాలకృష్ణ మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ పై క్లారిటీ ఇచ్చారు. బాలయ్య ఒక ఈవెంట్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ 1991లో విడుదలైన ఆదిత్య 369 సీక్వెల్ గా ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ రాబోతోంది అని.. ఆ సినిమాలో తన కొడుకుతో కలిసి తను కూడా నటించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.             View this post on Instagram                       A post shared by Film Point Review (@film_pointreview)

ఇక బాలకృష్ణ ఈ వార్త తెలిపిన దగ్గర నుంచి నందమూరి అభిమానుల్లో మరింత ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది. బాలయ్య అలానే మోక్షజ్ఞ మొదటి సినిమాలో కలిసి కనిపిస్తే ఆ సినిమా రికార్డులు తిరగ రాయడం ఖాయం అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

