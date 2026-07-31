Nandamuri Tejaswini Debut: నందమూరి అభిమానులకు అత్యంత ఆసక్తికరమైన వార్త ఒకటి ఫిలింనగర్ వర్గాల్లో వైరల్ అవుతోంది. నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని త్వరలోనే వెండితెరపై సందడి చేయబోతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. సాధారణ కమర్షియల్ సినిమాలకు భిన్నంగా, ఒక మంచి సామాజిక సందేశంతో కూడిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో ఆమె నటిస్తారని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన కథా చర్చలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
కుటుంబ బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూనే, తేజస్విని ఇప్పటికే పలు రంగాల్లో తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా'లో బాలకృష్ణ హోస్ట్ చేసిన సూపర్ హిట్ టాక్ షో 'అన్స్టాపబుల్' విజయవంతం కావడంలో క్రియేటివ్ కన్సల్టెంట్గా తేజస్విని పాత్ర కీలకంగా వ్యవహరించింది.
బాలయ్య సినిమాల ప్రొడక్షన్ పనులతో పాటు, తమ్ముడు మోక్షజ్ఞ సినీ అరంగేట్రం ఏర్పాట్లను కూడా ఆమె దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే.. విశాఖపట్నం ఎంపీ, గీతం విద్యాసంస్థల అధినేత ఎం. శ్రీభరత్ను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు.
నందమూరి తేజస్విని సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటోంది. తెరవెనుక మేనేజ్మెంట్లోనే కాకుండా, అటు గ్లామర్, డ్యాన్స్ పరంగానూ తేజస్విని ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ భాను మాస్టర్తో కలిసి 'లవ్స్టోరీ' చిత్రంలోని 'సారంగ దరియా' పాటకు ఆమె వేసిన స్టెప్పులు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఆమె డ్యాన్స్ ఈజ్ను చూసి నందమూరి అభిమానులు మురిసిపోయారు.
ఇటీవల సిద్ధార్థ్ ఫైన్ జ్యువెలర్స్ యాడ్లో బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కనిపించి తన గ్లామర్, కాన్ఫిడెన్స్తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్న తేజస్విని, ఇప్పుడు నేరుగా ప్రధాన పాత్ర లేదా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్న రోల్తో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుండటం నందమూరి అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.