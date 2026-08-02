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Nandamuri Tejaswini: మోక్షజ్ఞ కన్నా ముందే తేజస్విని సినిమా ఎంట్రీ.. హిస్టరీ క్రియేట్ చేయనున్న బాలయ్య కూతురు?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 02, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:41 PM IST

Nandamuri Tejaswini:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో నందమూరి కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఈ కుటుంబం నుంచి ఇప్పటికే పలువురు హీరోలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి తమకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ కుటుంబం నుంచి హీరోయిన్‌గా ఎవరూ సినీ రంగంలోకి రాలేదు. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె నందమూరి తేజస్విని సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Nandamuri Balakrishna1/5

నందమూరి తేజస్విని

ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, తేజస్విని ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా కథతో సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. సాధారణ కమర్షియల్ కథకు బదులుగా మంచి సందేశం ఉన్న కథను ఎంపిక చేసుకోవాలని ఆమె భావిస్తున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన చర్చలు మాత్రమే కొనసాగుతున్నాయని తెలుస్తోంది.  

Balakrishna daughter heroine2/5

నందమూరి తేజస్విని సినిమా ఎంట్రీ

గత కొంతకాలంగా తేజస్విని సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు. ఆమె డ్యాన్స్ వీడియోలు, ఫోటోషూట్లు, బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్ కూడా ఏర్పడింది. ఆమె పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకు మంచి స్పందన వస్తోంది.  

Balakrishna daughter3/5

బాలకృష్ణ కూతురు

తేజస్విని స్టైల్, కాన్ఫిడెన్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చూసిన అభిమానులు చాలా రోజులుగా ఆమె సినిమాల్లో నటించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారనే ప్రచారం రావడంతో నందమూరి అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే కథతో ఆమె పరిచయం అవుతారనే వార్తలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకి బాలకృష్ణ నిర్మాతగా వ్యవహరించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అన్న ఒక రూమర్ సినీ ఇండస్ట్రీలో తెగ వినిపిస్తోంది.  

Nandamuri Tejaswini debut4/5

బాలయ్య కూతురు హీరోయిన్

మరోవైపు బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వస్తున్న ప్రచారం నిజమైతే, మోక్షజ్ఞ కంటే ముందే తేజస్విని వెండితెరపై కనిపించే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే నందమూరి కుటుంబం నుంచి హీరోయిన్‌గా పరిచయమయ్యే తొలి వ్యక్తిగా తేజస్విని నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది.  

Nandamuri Tejaswini5/5

నందమూరి బాలకృష్ణ

అయితే ఈ వార్తలపై ఇప్పటి వరకు బాలకృష్ణ కుటుంబం నుంచి గానీ, సినిమా నిర్మాణ సంస్థల నుంచి గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అందువల్ల ప్రస్తుతం వస్తున్న సమాచారం అంతా ప్రచారంగా మాత్రమే భావించాలి. రాబోయే రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన వస్తేనే ఈ వార్తలపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మాత్రం నందమూరి తేజస్విని సినీ ఎంట్రీ గురించే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ కొనసాగుతోంది.

TAGS:
Nandamuri Tejaswini
Nandamuri Tejaswini debut
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Nandamuri Balakrishna
Mokshagna

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