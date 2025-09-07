English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nani: అర్ధరాత్రి ఎత్తుకొని బాత్రూంకి తీసుకెళ్లా.. నిద్ర మధ్యలో లేసి సారీ చెప్పాడు.. హీరో నాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Nani Personal Life: నాచురల్ స్టార్ అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు నాని. సినిమాల వల్లే కాకుండా తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా కూడా ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు ఈ హీరో. బయట కూడా ఎంతో అనుకోవగా కనిపిస్తూ.. అందరితో కలిసిపోతూ ఉంటారు. తాజాగా నాని చెప్పిన కొన్ని మాటలు అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి..
 
1 /5

క్లాస్ హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేకముద్ర వేసుకున్న నాని.. ప్రస్తుతం మాస్ సినిమాలతో కూడా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నాని చెయ్యబోయే పారడైజ్ చిత్రంపై అందరికీ చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. 

2 /5

ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాని తన జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. 

3 /5

అసలు విషయానికి వస్తే నానికి ఒక కొడుకు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. బాబు ఒకసారి కాళ్లు ఫ్రాక్చర్ చేసుకోగా.. అప్పుడు నాని దగ్గరుంది తన కొడుకుని చూసుకుంటూ ఉండిన్నారు. 

4 /5

నాని తన కొడుకుని.. బాత్రూం కి కూడా ఎత్తుకొని తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చేవారంట. ఇక ఇదంతా గమనించిన నాని కొడుకు.. ఒకరోజు అర్ధరాత్రి సడన్గా లేచి నానికి సారీ చెప్పారంట. నా వల్లే కదా మీకు ఈ కష్టమంతా అని అన్నారంట. 

5 /5

ఇక నాని ఇదే విషయాన్ని గురించి చెబుతూ.. అంత చిన్న పిల్లోడు అయ్యి ఉండి కూడా ఎంత ఆలోచించారు అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.

Nani Emotional Interview Nani About His Son Nani personal life Nani Emotional Words Nani Heart Touching Story Nani Family Nani career

Next Gallery

Hair Loss Reason: జుట్టు ఊడిపోవడానికి ఇదే పెద్ద కారణం .. తెలియకే ఇన్ని రోజులు ఇన్ని తప్పులు..