  • Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ కి - అతని భార్యకి మధ్యలో చిచ్చుపెట్టిన స్టార్ హీరో నాని..!

Uday Kiran - Nani:టాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు యువతకు ఎంతో ఇష్టమైన హీరోలలో ఉదయ్ కిరణ్ ఒకరు. నువ్వు నేను, మనసంతా నువ్వే వంటి సినిమాలతో ఆయన స్టార్ హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ సినిమాలు అప్పట్లో యువత హృదయాలను గెలుచుకున్నాయి. ముఖ్యంగా మనసంతా నువ్వే సినిమా ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోయింది.
1 /6

కాలక్రమేణా ఉదయ్ కిరణ్ కెరీర్‌లో అవకాశాలు తగ్గాయి. ప్రొఫెషనల్ సమస్యలతో పాటు వ్యక్తిగత ఇబ్బందులు కూడా ఆయన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేశాయి. చివరకు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం అభిమానులను తీవ్రంగా బాధించింది. ఇప్పటికీ ఉదయ్ కిరణ్‌కు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు ఉన్నారు అనేది నిజం.

2 /6

ఇటీవల మనసంతా నువ్వే సినిమా మళ్లీ రీ-రిలీజ్ అవడం, మంచి స్పందన రావడం మరోసారి ఆయన జ్ఞాపకాలను అందరిలోనూ తీసుకొచ్చాయి. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక పాత వీడియో కూడా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఉదయ్ కిరణ్ తన భార్యతో కలిసి ఒక ఆడియో ఫంక్షన్‌కు హాజరైన దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి.  

3 /6

ఆ ఈవెంట్‌లో అల్లరి నరేష్ మైక్ తీసుకుని సరదాగా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అదే సమయంలో పక్కనే ఉన్న నాని కూడా జోకులు వేశారు. “మీ భార్య ఊరికి వెళ్లినప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా కెవ్వు కేక అనిపించింది?” అని సరదాగా అడగగా, ఉదయ్ కిరణ్ బర్తడే నీదైతే నాకెందుకు బర్త్డే బంప్ వేస్తున్నావు అంటూ జోక్ చేశారు.. అంతేకాదు తన భార్య పక్కన ఉన్నప్పుడు ఎలా సమాధానం చెప్పడం అన్నాడు.   

4 /6

నాని కూడా ఆ సందర్భంలో సరదాగా మాటలు మాట్లాడారు. ఏముంది అనిపించింది అని నిజం చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత అది ఆడియో ఫంక్షన్ కాబట్టి అలా అన్నాను అని చెప్పేసే సరిపోతుంది కదా.. అంటూ సరదాగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక సరదాకరమైన గొడవ పెట్టడానికి చూశాడు.. ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తూ అభిమానులు కూడా సరదాగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని చూసారు అంటూ కామెంట్లో పెడుతున్నారు.  

5 /6

అంతేకాదు, ఉదయ్ కిరణ్ భార్య కూడా దీనిని చాలా లైట్‌గా తీసుకుని “భార్య పక్కనే ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారా?” అంటూ నవ్వుతూ స్పందించారు. ఈ వీడియోలో ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా, అందరూ సరదాగా ఎంజాయ్ చేసినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.  

6 /6

ఇప్పుడు ఈ వీడియో మళ్లీ వైరల్ కావడంతో, అప్పటి రోజులను గుర్తు చేస్తోంది. ఇది ఎవరి మధ్య చిచ్చు పెట్టే సంఘటన కాదని, కేవలం ఒక సరదా జ్ఞాపకంగా మాత్రమే చూడాలని అభిమానులు అంటున్నారు.

Uday Kiran viral video Nani fun moment Allari Naresh audio function Uday Kiran wife video Telugu cinema old videos

