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Actress: నాని సినిమా డైలాగ్ పేపర్‌లో అన్ని బూతులే.. చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యా!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:21 PM IST

Actress: “ది ప్యారడైజ్” సినిమా కోసం ఇచ్చిన డైలాగ్ పేపర్‌లో చాలా బూతు పదాలు ఉండటంతో ఓ నటికి షాక్ ఎదురైంది. ఆ డైలాగ్స్‌ను కెమెరా ముందు చెప్పడానికి ఆమె చాలా అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా ఫీల్ అయ్యారట. అయితే ఇలాంటి సీన్స్ సినిమాల్లో ఉండకూడదని తాను చెప్పడం లేదని, వ్యక్తిగతంగా ఆ పదాలు చెప్పడానికి మాత్రమే ఇబ్బందిగా అనిపించిందని ఆమె వెల్లడించారు.
 

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నాని ది ప్యారడైజ్

ఇటీవల నటి మోనికా, రవి మహాదశ్యన్ కలిసి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు సినిమాల్లో తమకు ఎదురైన అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో యాంకర్ మోనికాను ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగారు. ఆడిషన్స్ లేదా సినిమాల్లో డైలాగ్స్ చెప్పే సమయంలో ఎప్పుడైనా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అయ్యారా అని ప్రశ్నించారు.  

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ది ప్యారడైజ్ డైలాగ్స్

దీనికి మోనికా వెంటనే తనకు ఎదురైన ఓ అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. నాని నటిస్తున్న “ది ప్యారడైజ్” సినిమా కోసం వెళ్లినప్పుడు తనకు కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్న పేపర్ ఇచ్చారని ఆమె చెప్పారు. ఆ పేపర్ చూసిన తర్వాత అందులో చాలా బూతు పదాలు ఉన్నాయని గుర్తించినట్లు తెలిపారు.  

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మోనికా

ఆ పదాలను చూసిన వెంటనే తనకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించిందని మోనికా చెప్పారు. ముఖ్యంగా వాటిని ఇతరుల ముందు నోటితో చెప్పడం తనకు చాలా కష్టంగా అనిపించిందని తెలిపారు. పేపర్‌లో చదవడం ఒక ఎత్తయితే, అదే పదాలను కెమెరా ముందు చెప్పడం మరోలా అనిపించిందని ఆమె వివరించారు.  

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మోనికా ఇంటర్వ్యూ

ఇంటర్వ్యూలో పక్కన ఉన్నవారు కూడా మోనికాను ఇదే విషయంపై ప్రశ్నించారు. అంటే, ఆ పదాలను అసలు చెప్పలేకపోయారా అని అడిగారు. దీనికి మోనికా తన ఉద్దేశాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇలాంటి డైలాగ్స్ సినిమాల్లో ఉండకూడదని తాను చెప్పడం లేదని అన్నారు. అయితే వాటిని స్వయంగా చెప్పే సమయంలో మాత్రం తాను చాలా అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా ఫీల్ అయ్యానని తెలిపారు.  

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రవి మహాదశ్యన్

తనకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయని లేదా అలాంటి సీన్స్ చేయనని చెప్పడం లేదని మోనికా స్పష్టం చేశారు. కేవలం ఆ సమయంలో ఉన్న పరిస్థితి వల్ల తనకు ఇబ్బందిగా అనిపించిందని చెప్పారు. ఒక నటిగా తనకు ఎదురైన వ్యక్తిగత అనుభూతిని మాత్రమే ఆమె పంచుకున్నారు.

TAGS:
Nani The Paradise
The Paradise movie
Nani
The Paradise dialogues
Monikaa
Monikaa interview
Ravi Mahadashyan
The Paradise dialogue paper

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