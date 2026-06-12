Nara Brahmani:నందమూరి బాలకృష్ణ గురించి అభిమానులు తరచూ చెప్పే విషయం ఆయన మనసు ఎంతో పెద్దదని. అవసరంలో ఉన్నవారికి సాయం చేయడం, ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం ఆయనకు అలవాటు. తాజాగా అలాంటి ఓ సంఘటనను నారా బ్రాహ్మణి సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అది వైరల్గా మారింది.
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క్యాన్సర్ సర్వైవర్
బాలకృష్ణ కూతురు బ్రాహ్మణి షేర్ చేసిన వీడియోలో ఒక యువకుడి జీవిత ప్రయాణాన్ని చూపించారు. చిన్న వయసులోనే అతడు క్యాన్సర్ బారిన పడ్డాడు. ఆ సమయంలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాడు. అయితే అతడి జీవితంలో బాలకృష్ణ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం ఒక పెద్ద మలుపుగా నిలిచింది.
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నటుడిగా మారిన యువకుడు
వీడియోలో కనిపించినట్లుగా, బాలకృష్ణ ఆ యువకుడిని ఆస్పత్రిలో కలిసి పరామర్శించారు. అతనితో కొంతసేపు మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. అంతేకాకుండా “నువ్వు కూడా ఒకరోజు నాకులాంటి నటుడివి అవుతావు” అని ప్రోత్సహించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ మాటలు యువకుడికి ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చాయి.
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బాలయ్య ప్రోత్సాహం
కాలం గడిచింది. క్యాన్సర్తో పోరాడిన ఆ యువకుడు చివరకు వ్యాధిని జయించాడు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడిన తర్వాత తన కలలపై దృష్టి పెట్టాడు. నటుడిగా మారాలనే లక్ష్యంతో కష్టపడ్డాడు. ఆడిషన్లకు హాజరయ్యాడు. ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నా వెనక్కి తగ్గలేదు.
Just stumbled upon this beautiful video and it instantly made my day! It is so wonderful to see the young boy passionately pursuing his dreams. May all his wishes and aspirations come true! pic.twitter.com/pgA4JYVjNn
చివరకు అతడి కృషికి ఫలితం దక్కింది. సినిమాల్లో అవకాశం సంపాదించి నటుడిగా మారాడు. ఒకప్పుడు ఆస్పత్రి బెడ్పై ఉన్న యువకుడు ఇప్పుడు తెరపై కనిపించడం అందరినీ భావోద్వేగానికి గురి చేస్తోంది.
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నారా బ్రాహ్మణి పోస్ట్
ఈ వీడియోను పంచుకున్న నారా బ్రాహ్మణి, “ఈ వీడియో చూసి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఒక యువకుడు తన కలను నిజం చేసుకోవడం అద్భుతం. అతడి కోరికలన్నీ నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను” అని పేర్కొన్నారు.ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బాలకృష్ణ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, యువకుడి పట్టుదల, క్యాన్సర్పై సాధించిన విజయం నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ కథ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.