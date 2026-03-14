Devaansh Dhoti Ceremony: సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబంలో శుభకార్యం.. ఫొటోలు వైరల్‌

Nara Family Celebrates Devaansh Dhoti Ceremony: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు కుటుంబం ఆనందంలో మునిగింది. రాజకీయాలకు అతీతంగా కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులు ఒకచోట చేరి సంతోషంగా మునిగారు. చంద్రబాబు మనవడు దేవాన్ష్ ధోతి వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. ఆ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
నారా, నందమూరి కుటుంబాలు ఆనందంలో మునిగాయి. తమ వారసుడి వేడుక జరగడంతో చంద్రబాబు, బాలకృష్ణ కుటుంబాలు పరమానందంలో ఉన్నాయి. నారా దేవాన్ష్ ధోతిధారణ వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో నారా, నందమూరి కుటుంబాలతోపాటు బంధుమిత్రులు హాజరయ్యారు.
హైదరాబాద్లోని చంద్రబాబు నివాసంలో ఆయన మనవడు, నారా లోకేశ్ కుమారుడు దేవాన్ష్ పట్టు పంచెల వేడుక వైభవంగా నిర్వహించారు. కొద్ది మంది సమక్షంలోనే జరిగిన ఈ కార్యక్రమంతో నందమూరి, నారా కుటుంబాలు సంతోషంలో మునిగాయి.
తమ మనవడు పెద్దవాడవుతుండడంతో ఆయన తాత, నాన్నమ్మలు చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి ఆనందాలకు హద్దులు లేకుండాపోయాయి. చాలా కాలం తర్వాత నారా కుటుంబంలో శుభకార్యం జరగడంతో ఆ కుటుంబం ఆనందంలో మునిగింది.
అతి కొద్దిమంది సమక్షంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ఇరు కుటుంబాలు హాజరయ్యారు. దేవాన్ష్ తాత, సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ తన సతీమణి వసుంధర, కుమారుడు మోక్షజ్ఞతో కలిసి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా లోకేశ్, బ్రాహ్మణి దంపతులకు పట్టువస్త్రాలు పెట్టారు.
నారా కుటుంబం మూడో వారసుడిగా ఉన్న దేవాన్ష్ వయస్సు ప్రస్తుతం 11 ఏళ్లు. పాఠశాల విద్య అభ్యసిస్తున్న దేవాన్ష్ చెస్లో విశేష ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. ఇటీవల ఓ చాంపియన్షిప్లో విజేతగా నిలిచిన దేవాన్ష్ మరి తాత, తండ్రి మాదిరి రాజకీయాల్లో వస్తాడో.. లేదంటే క్రీడాకారుడు అవుతాడనేది భవిష్యత్ సమాధానం చెబుతుంది.