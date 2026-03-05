Nara Lokesh: సచిన్‌ కుమారుడి పెళ్లిలో నారా లోకేశ్ దంపతులు.. అంబానీతో మాటామంతీ

Nara Lokesh Attends Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding In Mumbai: క్రికెట్ అంటే అమితమైన ఇష్టం పెంచుకున్న నారా లోకేశ్ తాజాగా మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడి వివాహంలో మెరిశారు. ముంబైలో జరిగిన ఈ వేడుకకు నారా లోకేశ్ హాజరవగా.. అక్కడ ప్రముఖులతో ముచ్చటించారు. ఆ ఫొటోలు చూసేయండి.
క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహం ముంబైలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. క్రీడా రంగమే కాకుండా రాజకీయ ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. ఏపీ నుంచి నారా లోకేశ్ సతీసమేతంగా హాజరయ్యారు. ఆ ఫొటోలు చూసేయండి.
ముంబైలో జరిగిన వివాహ వేడుకకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ తన సతీమణి బ్రాహ్మణితో కలిసి హాజరయ్యారు. సెయింట్ రెజిస్ హోటల్లో జరిగిన సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడి వివాహ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.
లోకేశ్ దంపతులకు సచిన్ టెండూల్కర్ కుటుంబం స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులు అర్జున్ టెండూల్కర్, సానియా చందోక్లకు లోకేశ్, బ్రాహ్మణి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వారికి పుష్పగుచ్ఛం అందించి మాట్లాడారు.
ఈ వేడుకలో వివిధ రంగాల ప్రముఖులు హాజరవగా వారితో నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు. రిలయన్స్ గ్రూపు అధినేత ముకేశ్ అంబానీ అక్కడకు రాగా నారా లోకేశ్ పలకరించారు. దేశవ్యాప్తంగా పలువురు ప్రముఖులు తరలివచ్చారు.
ఈ వేడుకకు హాజరైన పలు రంగాల ప్రముఖులు, క్రీడాకారులతో నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు. ఐసీసీ అధ్యక్షుడు జై షాతో కూడా లోకేశ్ దంపతులు మాట్లాడారు. ఆ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.