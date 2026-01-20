English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nara Lokesh: కొత్త లుక్‌లో నారా లోకేశ్‌.. దావోస్‌ టూర్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌

Nara Lokesh Special Looks With Round Neck T Shirt And Pant Pics Goes Viral In Davos WEF: పెట్టుబడులు ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా దావోస్‌ వెళ్లిన నారా లోకేశ్‌ కొత్త లుక్‌లో కనిపించారు. ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా కాకుండా యువకుడిగా కనిపించడం వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఫొటోలు నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్‌ వార్షిక సదస్సు దావోస్‌లో ప్రారంభమైంది. ప్రతియేటా జరిగే ఈ పెట్టుబడుదారుల సదస్సుకు దేశ, విదేశాల నుంచి వ్యాపార, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు హాజరవగా.. భారతదేశం నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు హాజరయ్యారు. ఏపీ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేశ్‌ వెళ్లారు. అయితే అక్కడ నారా లోకేశ్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

దావోస్ తొలిరోజు పర్యటనలో భాగంగా జ్యూరిచ్‌లోని హిల్టన్ హోటల్‌లో యూరప్ తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో నారా లోకేశ్‌ పాల్గొనగా.. సరికొత్త లుక్‌లో కనిపించారు. గతానికి భిన్నంగా వస్త్రధారణ వేసుకోవడం అందరి దృష్టిలో పడ్డారు. తర్వాత వ్యాపారవేత్తలతో జరిగిన సమావేశంలో తన తండ్రి చంద్రబాబుతో కలిసి కూడా పాల్గొన్నారు. ఆ సమావేశంలో లోకేశ్‌ ప్రత్యేకంగా కనిపించారు.

రాజకీయ నాయకుడిగా కాకుండా యువకుడిగా నారా లోకేశ్‌ కనిపించారు. ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత టీషర్ట్‌లో కనిపించారు. గోధుమ రంగు టీషర్ట్‌ ధరించి జ్యురిచ్‌లో సందడి చేశారు. లోకేశ్‌ యువకుడిగా కనిపించడంతో ఎన్నారైలు, టీడీపీ అభిమానులు ఆసక్తిగా గమనించారు.

తండ్రి చంద్రబాబు లేత గోధుమ రంగు దుస్తుల్లో వేస్తుండగా.. లోకేశ్‌ ఎప్పుడూ నీలి రంగు ప్యాంట్‌, తెల్ల చొక్కాలో కనిపిస్తుంటారు. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ వస్త్రధారణ వేసుకునే లోకేశ్‌ జ్యురిచ్‌లో మాత్రం రౌండ్‌ నెక్‌ టీ షర్ట్‌లో కనిపించారు.

ఏపీలో చంద్రబాబు తర్వాతి స్థానంలో నారా లోకేశ్‌ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ మంత్రిగా ఉన్న లోకేశ్‌ భవిష్యత్‌లో ముఖ్యమంత్రి అవుతారని ఇప్పటికే మంత్రులు, టీడీపీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

తన లుక్‌తో తెలుగు వారిని ఆకట్టుకుంటున్న నారా లోకేశ్‌ దావోస్‌లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ఏపీలో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాబట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దేశంలోనే ఏపీని అగ్రగామిగా చేసేందుకు తండ్రీ కొడుకులు శ్రమిస్తున్నారు.

viral photo Nara Lokesh Zurich TDP chandrababu world economic forum  NRI TDP Family Andhra Pradesh Davos Andhra Is Back AP At WEF WEF 26 Wef 2026 summit theme

