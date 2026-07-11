/Nara Lokesh: బాలయ్య కూతురు బ్రాహ్మణికి అరుదైన గౌరవం.. భార్యపై నారా లోకేష్ ఎమోషనల్ ట్వీట్!

Nara Lokesh:హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి మరో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. ఫార్చ్యూన్ ఇండియా ప్రకటించిన "100 Most Influential Women" జాబితాలో ఆమెకు చోటు దక్కింది. దేశంలోని వ్యాపారం, పరిశ్రమ, నాయకత్వం, సామాజిక సేవ వంటి రంగాల్లో విశేష కృషి చేసిన మహిళలకు ఈ గుర్తింపు ఇస్తారు. ఈ ఏడాది కూడా పలువురు ప్రముఖ మహిళలతో పాటు నారా బ్రాహ్మణి ఈ జాబితాలో నిలిచారు.
ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో, "ఫార్చ్యూన్ ఇండియా 100 Most Influential Women జాబితాలో బ్రాహ్మణి చోటు సంపాదించడం ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఇలాగే ముందుకు సాగుతూ మరెన్నో విజయాలు సాధించాలి. అడ్డంకులను చెరిపేస్తూ మరింత మందికి స్ఫూర్తిగా నిలవాలి" అంటూ అభినందనలు తెలిపారు.
లోకేష్ చేసిన ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పలువురు వ్యాపారవేత్తలు, నెటిజన్లు కూడా బ్రాహ్మణికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఆమె సాధించిన ఈ గుర్తింపు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా గర్వకారణమని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
నారా బ్రాహ్మణి చాలా కాలంగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సంస్థ విస్తరణ, కొత్త వ్యాపార వ్యూహాలు, ఆధునిక నిర్వహణ విధానాలను అమలు చేయడంలో ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. కార్పొరేట్ రంగంలో ఆమె నాయకత్వానికి ఇప్పటికే అనేక ప్రశంసలు లభించాయి.
ఫార్చ్యూన్ ఇండియా ప్రతి ఏడాది దేశ అభివృద్ధికి విశేషంగా తోడ్పడుతున్న మహిళలను ఎంపిక చేసి ఈ జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. వ్యాపారం, ఆవిష్కరణలు, సామాజిక ప్రభావం, నాయకత్వ లక్షణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ఎంపిక జరుగుతుంది. ఈసారి నారా బ్రాహ్మణి కూడా ఆ జాబితాలో స్థానం దక్కించుకోవడం విశేషంగా మారింది.
నారా లోకేష్ చేసిన అభినందన ట్వీట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. భార్య సాధించిన విజయంపై ఆయన వ్యక్తం చేసిన ఆనందాన్ని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు, టీడీపీ శ్రేణులు బ్రాహ్మణికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆమె మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఈ గౌరవం ఆమె వ్యక్తిగత విజయమే కాకుండా, మహిళా నాయకత్వానికి కూడా మరో గుర్తింపుగా భావిస్తున్నారు.