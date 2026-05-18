Nara Lokesh Son: తెరపైకి వచ్చేసిన లోకేష్ కొడుకు.. ఇప్పుడు డైనోసార్‌లతో సందడి..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 18, 2026, 08:52 AM IST|Updated: May 18, 2026, 08:52 AM IST

Devansh Podcast: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి Nara Lokesh కుమారుడు దేవాన్ష్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాడు. చిన్న వయసులోనే కొత్త ఆలోచనతో ముందుకొచ్చిన దేవాన్ష్ ఇప్పుడు “డినో డీట్స్” పేరుతో ప్రత్యేక పోడ్కాస్ట్ ప్రారంభించబోతున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఇటీవల నారా లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో షేర్ చేశారు. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత తన గది మొత్తం డైనోసార్ బొమ్మలు, పుస్తకాలు, పెయింటింగ్స్‌తో నిండిపోయి కనిపించిందని తెలిపారు. మొదట ఏమైందో అర్థం కాలేదని, తర్వాత తన కుమారుడు దేవాన్ష్ డైనోసార్‌లపై పోడ్కాస్ట్ ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నాడని తెలిసిందన్నారు.

“డినో డీట్స్” అనే ఈ పోడ్కాస్ట్‌లో దేవాన్ష్ డైనోసార్‌ల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పనున్నాడు. చిన్న పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా కథల రూపంలో, సరదా ఫ్యాక్ట్స్‌తో ఈ కార్యక్రమం ఉండబోతుందని సమాచారం. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన వచ్చింది.

టీజర్‌లో దేవాన్ష్ స్టూడియో సెటప్‌లో ఎంతో కాన్ఫిడెంట్‌గా మాట్లాడటం చాలామందిని ఆకట్టుకుంది. డైనోసార్‌లపై తనకు ఉన్న ఆసక్తిని ఎంతో ఉత్సాహంగా వివరించాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు దేవాన్ష్ టాలెంట్‌ను ప్రశంసిస్తున్నారు.

దేవాన్ష్ తల్లి బ్రాహ్మణి కూడా ఈ పోడ్కాస్ట్ టీజర్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. తన కుమారుడిపై గర్వంగా ఉందని తెలిపారు. మొదటి ఎపిసోడ్ ఈ శుక్రవారం విడుదల కానుందని ప్రకటించారు.

చిన్న పిల్లల్లో కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి పెంచడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా డైనోసార్‌లాంటి విషయాలను సరదాగా చెప్పడం వల్ల పిల్లలు త్వరగా నేర్చుకుంటారని చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ “డినో డీట్స్” పోడ్కాస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చిన్న వయసులోనే దేవాన్ష్ ఇలా కొత్త ప్రయత్నం చేయడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. రాజకీయ నాయకుడి కుమారుడిగా కాకుండా, తనకు నచ్చిన విషయంపై ప్రత్యేకంగా ముందుకు రావడం మంచి విషయమని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

