Nara Rohit: తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న నారా రోహిత్-శిరీష లేళ్ల.. బేబీ బంప్ ఫోటోస్ వైరల్!

Nara Rohit-Sireesha Lella: నారా రోహిత్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఇటీవలే రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి వరుస సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఇక రోహిత్ గతేడాది శిరీష లేళ్లను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ దంపతులు త్వరలో తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఇటీవల వారి ఇంట ఈ దంపతులు స్పెషల్గా చేయించిన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఫొటో షూట్ వీడియో బయటకు రావడంతో ఈ విషయం బయటకు వచ్చింది. దీంతో రోహిత్ ఫ్యాన్స్, సినీ సెలబ్రిటీలు ఈ కపుల్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
నారా రోహిత్.. బాణం సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి తన నటనతో ఎంతో మందిని మెప్పించాడు. ఈ మధ్యకాలంలో మాత్రం రోహిత్కి సరైన హిట్ పడలేదని చెప్పొచ్చు. అయితే నారా రోహిత్కి లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ 30న పెళ్లయిన సంగతి తెలిసిందే. రోహిత్ భార్య పేరు శిరీష లేళ్ల.
ఈ ఇద్దరు కలిసి ప్రతినిధి 2 సినిమాలో నటించారు. ఆ టైమ్లోనే ప్రేమలో పడిన ఈ జంట పెద్దల అంగీకారంతో ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. అప్పట్లో వారి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా నెట్టింట్లో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. కాగా పెళ్లి తర్వాత రోహిత్ భార్య శిరీష సోషల్ మీడియాలో పెద్దగా కన్పించడం లేదు.
అయితే ఈ కపుల్ ఇప్పుడు గుడ్న్యూస్ చెప్పబోతున్నారు. శిరీష ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెంట్. తాజాగా ఆమె సీమంతం ఫోటోలు బయటికి వచ్చాయి. బేబి బంప్తో శిరీష ఫోటోలను చూసిన వారు.. ఈ దంపతులకు బెస్ట్ విషెస్ను తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఆ ఫోటోస్ ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక ఇటీవల కాలంలో నారా రోహిత్ వరుస సినిమాలకు ఓకే చెప్తూ కెరియర్ పరంగా ఎంతో బిజీగా గడుపుతున్నాడు. గతేడాది భైరవం అనే సినిమాలో నటించి సూపర్ హిట్ అందుకున్న రోహిత్.. ఆ తర్వాత సుందరకాండ అనే సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు.
ప్రస్తుతం వెంకటేష్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఆదర్శ కుటుంబం సినిమాలో రోహిత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇక కెరియర్ పరంగా ఎంతో బిజీగా ఉన్న రోహిత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాడు.