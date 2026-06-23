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Nara Rohith: నారా వారి ఇంట వారసుడు.. మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నారా రోహిత్ భార్య శిరీష

Written ByVishnupriya
Published: Jun 23, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:15 AM IST

Nara Rohith: టాలీవుడ్ నటుడు నారా రోహిత్, ఆయన భార్య శిరీష దంపతులకు పండంటి మగబిడ్డ జన్మించాడు. తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ శుభవార్తతో నారా కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుండగా, అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

 

Nara Rohith1/5

టాలీవుడ్ న్యూస్

టాలీవుడ్ నటుడు నారా రోహిత్ కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. నారా రోహిత్, ఆయన భార్య శిరీష దంపతులకు పండంటి మగబిడ్డ జన్మించాడు. ఈ శుభవార్తతో నారా కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అభిమానులు కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నట్లు కుటుంబ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Nara Rohith Wife2/5

నారా రోహిత్ బేబీ

గతేడాది అక్టోబర్ 30న వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన నారా రోహిత్, శిరీషలు కొద్ది నెలల్లోనే తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోట్ కావడంతో వారి జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యుడు రావడంతో ఇంట్లో ఆనంద వాతావరణం నెలకొంది. ఈ వార్త బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఈ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Nara Family3/5

మగబిడ్డ జననం

నారా రోహిత్, శిరీషల ప్రేమకథ కూడా ఆసక్తికరంగానే సాగింది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన 'ప్రతినిధి 2' సినిమా సమయంలో పరిచయం పెరిగి ప్రేమగా మారింది. అనంతరం పెద్దల అంగీకారంతో 2024 అక్టోబర్ 13న నిశ్చితార్థం చేసుకుని, అదే నెల 30న హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు. వారి పెళ్లి వేడుకకు రాజకీయ, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై ఆశీర్వదించారు.

Nara Rohith Baby4/5

నారా కుటుంబం

ఇక కెరీర్ విషయానికి వస్తే, నారా రోహిత్ టాలీవుడ్‌లో విభిన్న కథలను ఎంచుకునే నటుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. కమర్షియల్ ఫార్మాట్‌కు భిన్నంగా కంటెంట్ ప్రధానమైన సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక ఇమేజ్‌ను ఏర్పరుచుకున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన 'సుందరకాండ' చిత్రంతో ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకున్నారు.

Tollywood News5/5

నారా రోహిత్ భార్య

ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత జీవితంలో తండ్రిగా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టిన నారా రోహిత్, మరోవైపు సినీ కెరీర్‌లో కూడా బిజీగా ఉన్నారు. వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అలాగే సోలో హీరోగా మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ను కూడా పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు. కుటుంబంలోకి వారసుడు రావడం, వరుస సినిమాలతో కెరీర్ జోరుగా సాగడం వల్ల నారా రోహిత్ జీవితంలో ప్రస్తుతం ఆనంద క్షణాలు నిండిపోయాయి. అభిమానులు కూడా ఈ కొత్త తల్లిదండ్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.

TAGS:
Nara Rohith
sirisha
Nara Rohith Wife
Baby boy
Nara Family
Nara Rohith Baby
Tollywood news
Telugu cinema
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Celebrity News

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