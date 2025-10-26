English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Haldi Function: నారా పెళ్లి వేడుకలో చంద్రబాబు కుటుంబం సందడి

Nara Rohith Haldi Function: పెళ్లి వేడుకలో నారా కుటుంబం సందడి చేసింది. హైదరాబాద్‌లో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు సోదరుడి కుమారుడు, నటుడు నారా రోహిత్ పెళ్లి పనులు మొదలు కావడంతో ఆ వేడుకల్లో నారా కుటుంబసభ్యులు పాల్గొంటున్నారు. వారితోపాటు సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఆ ఫొటోలు చూడండి.
నటుడు నారా రోహిత్ తన ప్రియురాలు శిరీషను వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. గతంలోనే నిశ్చితార్థం జరగ్గా.. తాజాగా హల్దీ వేడుక జరిగింది. ఈ వేడుకలో పలువురు ప్రముఖులు సందడి చేశారు.

హైదరాబాద్‌లో పసుపు దంచుడు కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. రోహిత్‌- శిరీష జంటగా హల్దీ ఫంక్షన్‌ చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, నటుడు శ్రీవిష్ణు తదితరులు హాజరయ్యారు.

రోహిత్‌- శిరీష హల్దీ ఫంక్షన్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తిరుగుతోంది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో ఉంగరాలు మార్చుకున్న వీరు ఇప్పుడు మూడు ముళ్ల బంధంలోకి అడుగు పెట్టనున్నారు. ఆటలు, పాటలతో ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగిన ఈ వేడుకలో నారా రోహిత్- శిరీషలు ఎంతో అందగా కనిపించారు.

హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఫామ్‌హౌస్‌లో హల్దీ వేడుక జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫంక్షన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో తిరుగుతున్నాయి.

నారా రోహిత్-శిరీష వివాహ వేడుకలు మొత్తం ఐదు రోజులపాటు వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే హల్దీ వేడుక పూర్తవగా.. ఆదివారం అక్టోబర్ 26న నారా రోహిత్ పెళ్లి కొడుకు వేడుక నిర్వహిచంనున్నారు.

అక్టోబర్ 28న మెహందీ, అక్టోబర్ 29న సంగీత్ నైట్ నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 30న రాత్రి 10:35 గంటలకు నారా రోహిత్- శిరీష వివాహం జరగనుంది. ఈ వేడుక‌కు నారా, లేళ్ల కుటుంబసభ్యులతో పాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. వివాహం కూడా హైదరాబాద్‌లోనే జరగనుంది.

