  /Peddi Ticket Prices: టికెట్ ధరల పెంపుపై నారాయణ ఫైర్.. చిరంజీవి ఇంట్లో సమావేశంపై తీవ్ర విమర్శలు..!

Peddi Ticket Prices: టికెట్ ధరల పెంపుపై నారాయణ ఫైర్.. చిరంజీవి ఇంట్లో సమావేశంపై తీవ్ర విమర్శలు..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 29, 2026, 10:30 AM IST|Updated: May 29, 2026, 10:30 AM IST

Peddi Ticket Prices:పెద్ద సినిమాల టికెట్ ధరల పెంపు, బెనిఫిట్ షోలు, ప్రత్యేక ప్రదర్శనల వ్యవహారం మరోసారి రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సినీ ప్రముఖులు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్లో సమావేశమై టికెట్ ధరల పెంపు ద్వారా వచ్చే అదనపు ఆదాయాన్ని ఎలా పంచుకోవాలనే అంశంపై చర్చించారనే వార్తలపై సీపీఐ కంట్రోల్ కమిషన్ చైర్మన్ నారాయణ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఆయన పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సినిమా అనేది ప్రజలకు వినోదాన్ని అందించే మాధ్యమమని, కళల పేరుతో సామాన్య ప్రజల జేబులు ఖాళీ చేయడం సరైన విధానం కాదని నారాయణ మండిపడ్డారు. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నాయనే కారణంతో టికెట్ ధరలను పెంచడం, బెనిఫిట్ షోలు, ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షోల పేరుతో అదనపు వసూళ్లు చేయడం సమంజసం కాదన్నారు.  

సినిమా చూడాలనుకునే సాధారణ ప్రేక్షకులపై ఈ విధంగా ఆర్థిక భారం మోపడం బాధాకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, సామాన్య కుటుంబాలు థియేటర్లకు వెళ్లడానికే వెనుకాడే పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సినిమా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాల్సిన సమయంలో ధరల భారం పెరగడం మంచిది కాదన్నారు.  

సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు ఒకేచోట సమావేశమై టికెట్ ధరల పెంపు ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై చర్చించడం ఆందోళనకర విషయమని నారాయణ వ్యాఖ్యానించారు. కళారంగం ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలని, కొద్దిమంది వ్యాపార ప్రయోజనాలకే పరిమితం కాకూడదని సూచించారు. భారీ సినిమాల పేరుతో ప్రేక్షకుల నుంచి అధిక ధరలు వసూలు చేయడం సరైన ధోరణి కాదని అభిప్రాయపడ్డారు.  

సినిమా ఓ సామూహిక వినోద మాధ్యమమని, అది అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం పెద్ద సినిమాల టికెట్ రేట్లు కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్‌కు వెళ్లే ప్రేక్షకులకు భారంగా మారుతున్నాయని అన్నారు. ప్రత్యేక షోలు, ప్రీమియర్ టికెట్లు, ఫ్లెక్సీ ధరల పేరుతో భారీ మొత్తాలు వసూలు చేయడం వల్ల సినిమా సాధారణ ప్రజలకు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.  

టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో ప్రభుత్వాలు స్పష్టమైన విధానాలు తీసుకురావాలని నారాయణ సూచించారు. కళల అభివృద్ధి పేరుతో దోపిడీకి అవకాశం ఇవ్వకూడదన్నారు. పెద్ద సినిమాలకు ప్రత్యేక అనుమతులు ఇచ్చే సమయంలో ప్రేక్షకుల ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాలను కోరారు. సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందడం ఎంత ముఖ్యమో.. ప్రేక్షకుల ప్రయోజనాలు కాపాడటం కూడా అంతే ముఖ్యమని నారాయణ పేర్కొన్నారు. ఇక చిరంజీవి కొడుకు రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా విడుదల ఉండడంతో, ఆ సినిమా వల్లే చిరంజీవి చర్చలు జరిపారు అన్న వార్త కూడా వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రీమియర్ షో లతో సహా, టికెట్ పెంపు కూడా ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

