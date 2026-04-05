Narendra Modi: దురంధర్, కేరళ స్టోరీ, కాశ్మీర్ ఫైల్స్ పై నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Narendra Modi on Dhuarandar: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల కేరళలో జరిగిన సభలో కాంగ్రెస్.. వామపక్ష పార్టీలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ రెండు పార్టీలు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని అన్నారు. ముఖ్యంగా కేరళ స్టోరీ, కాశ్మీర్ ఫైల్స్, ధురంధర్ వంటి సినిమాలను అబద్ధమని చెప్పినవారే నిజానికి అబద్ధాల ఫ్యాక్టరీలా మారారని విమర్శించారు.
మోదీ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్.. వామపక్షాలు దేశంలో భయాన్ని సృష్టించడానికి కొన్ని చట్టాలపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయి. విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం (FCRA), యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ (UCC), పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (CAA) వంటి విషయాలపై ప్రజలకు తప్పుదారి చూపుతున్నారని ఆయన అన్నారు. గోవాలో చాలా కాలంగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమల్లో ఉన్నా, దాని గురించి కూడా తప్పుగా ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు.

ఇక విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయుల విషయాన్ని కూడా మోదీ ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాలు మరియు ఇరాన్‌లో పనిచేస్తున్న భారతీయుల భద్రత చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలు అక్కడి భారతీయులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఎన్నికల లాభం కోసం దేశ ప్రయోజనాలను ప్రమాదంలో పెట్టకూడదని సూచించారు.

ప్రస్తుతం మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడి భారతీయులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, వారిని సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నదని మోదీ తెలిపారు. ఇప్పటికే వందలాది మంది భారతీయులు సురక్షితంగా దేశానికి చేరుకున్నారని చెప్పారు. విదేశాల్లో ఉన్న ప్రతి భారతీయుడికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని కుటుంబ సభ్యులకు హామీ ఇచ్చారు.

అలాగే కేరళలోని ఎల్‌డీఎఫ్.. యూడీఎఫ్ పార్టీలపై కూడా మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ రెండు పార్టీల మధ్య బయటకు పోటీ కనిపించినా, లోపల మాత్రం అవి ఒకేలా పనిచేస్తున్నాయని అన్నారు. ఒకదానిపై ఒకటి ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.

సబరిమల ఆలయానికి సంబంధించిన బంగారం విషయంలో కూడా ఈ పార్టీలపై ఆయన ఆరోపణలు చేశారు. ఆలయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ఈ విషయాలపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

