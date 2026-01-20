English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Naresh Pavitra Lokesh: పవిత్ర లోకేష్‌ ప్రెగ్నెంట్ వార్తలు వైరల్.. నరేష్‌తో కలిసి.. లేటెస్ట్ వీడియో చూశారా..!

Pavitra Lokesh Baby Bump : నారి నారి నడుమ మురారి సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్న నరేష్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. సినిమాలో..యంగ్ అంకుల్ పాత్రతో నవ్వులు పూయించిన నరేష్..తాజాగా భార్య పవిత్ర లోకేష్‌తో కలిసి మొన్న వీడియోతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నారు.
1 /5

సీనియర్ నటుడు నరేష్ ఇటీవల నారి నారి నడుమ మురారి సినిమాతో మంచి విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. సంక్రాంతికి విడుదలైన ఈ సినిమాలో హీరోగా శర్వానంద్ నటించారు. ఈ సినిమాలో నరేష్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో.. కనిపించి ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించారు. ఆయన నటనకు థియేటర్లలో మంచి స్పందన వచ్చింది.

2 /5

ఈ సినిమాలో నరేష్ 25 ఏళ్ల అమ్మాయిని రెండో పెళ్లి చేసుకుని..ఆమెను గర్భవతి చేసిన ముసలి అంకుల్ పాత్రలో కనిపించారు. ఈ పాత్ర చాలా వినోదంగా ఉండటంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ముఖ్యంగా నరేష్ కామెడీ టైమింగ్.. సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ అయింది. ఈ పాత్రతో మరోసారి తన ప్రత్యేకతను చూపించారు.  

3 /5

ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రూమర్లు బాగా వైరల్ అయ్యాయి. నరేష్ భార్య పవిత్ర లోకేష్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యిందంటూ వార్తలు ప్రచారం అయ్యాయి. అయితే ఇవన్నీ కేవలం వదంతులేనని.. తరువాత స్పష్టమైంది. ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా..తాజాగా నరేష్ – పవిత్ర లోకేష్‌కు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో వీరిద్దరూ సినిమా థియేటర్‌కి వెళ్లేందుకు కారులో నుంచి దిగుతూ కనిపించారు. వీడియోలో నరేష్ చాలా నీట్‌గా విగ్గు పెట్టుకుని.. కుర్ర హీరోలా స్టైలిష్‌గా రెడీ అయ్యి వచ్చారు.

4 /5

మరోవైపు పవిత్ర లోకేష్ చీర కట్టుకుని, సింపుల్ మేకప్‌తో కనిపించారు. ఇద్దరూ థియేటర్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్లే దృశ్యాలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా షేర్ అవుతోంది.

5 /5

వీరిద్దరికి సంబంధించిన ఈ వీడియోల కింద నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొందరు వీరి లుక్‌ను మెచ్చుకుంటే, మరికొందరు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంకొందరు మాత్రం సినిమాలో నరేష్ చేసిన పాత్రను గుర్తు చేస్తూ జోకులు వేస్తున్నారు. అంతే కాదు నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలు వినిపించడంతో..చాలామంది ఈ ఫోటోలో పవిత్ర లోకేష్ కి బేబీ బంప్ ఉందా అని కూడా చెక్ చేస్తూ కింద కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Naresh Pavitra Lokesh Pavitra Lokesh pregnancy rumours Pavitra Lokesh baby bump Naresh latest video Naresh Pavitra Lokesh viral video

