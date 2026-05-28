  Naresh Pavitra Lokesh: పవిత్ర బాడీ స్మెల్‌కే కనెక్ట్ అయ్యా.. ప్రేమకథ చెప్పిన నరేష్!

Naresh Pavitra Lokesh: పవిత్ర బాడీ స్మెల్‌కే కనెక్ట్ అయ్యా.. ప్రేమకథ చెప్పిన నరేష్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 28, 2026, 05:16 PM IST|Updated: May 28, 2026, 05:16 PM IST

Naresh Pavitra Lokesh:టాలీవుడ్ నటుడు నరేష్, నటి పవిత్ర లోకేష్ గురించి మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవిత్రతో తన ప్రేమ ఎలా మొదలైందో తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆయన చెప్పిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

నరేష్ ఇంటర్వ్యూ

నరేష్ మాట్లాడుతూ.. తమ మధ్య మొదటి కనెక్షన్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్ వల్ల ఏర్పడిందన్నారు. షూటింగ్ సమయంలో పవిత్ర పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఆమె నుంచి వచ్చే సహజమైన సువాసనే తనను ఆకట్టుకుందని చెప్పారు.

తెలుగు సినిమా వార్తలు

ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ నన్ను కనెక్ట్ చేసింది

నరేష్ మాట్లాడుతూ.. “ఒకసారి షూటింగ్ సెట్లో పవిత్ర పక్కనే కూర్చున్నాను. ఫ్యాన్ గాలి ఆమె వైపు నుంచి వస్తోంది. అప్పుడు నీ ఫ్రాగ్రెన్స్ చాలా బాగుందని చెప్పాను. అది పెర్ఫ్యూమ్ కాదు.. ఆమె నుంచి సహజంగా వచ్చే సువాసన. అదే నన్ను బాగా కనెక్ట్ చేసింది” అని అన్నారు. ఇది మనుషులను కలిపే ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిలా అనిపించిందని కూడా చెప్పారు. ఆ సమయంలోనే పవిత్రపై తనకు ప్రత్యేకమైన ఇష్టం పెరిగిందన్నారు.

ప్రేమ కథ

కిచెన్ సీన్‌లో మొదలైన ఆలోచన

ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కిచెన్‌లో సీన్ చేస్తున్నప్పుడు పవిత్రను చూసి.. “ఈ అమ్మాయి నా ఇంటి కిచెన్‌లో ఉంటే బాగుంటుంది” అనే భావన తనకు వచ్చిందని నరేష్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య స్నేహం మరింత దగ్గరైందన్నారు. ఒకరోజు డిన్నర్ తర్వాత తాను పవిత్రకు “ఐ లవ్ యూ” చెప్పానని తెలిపారు.

పవిత్ర నరేష్

పవిత్ర ఇచ్చిన సమాధానం ఇదే

నరేష్ చెప్పిన ప్రకారం.. తన ప్రేమను చెప్పిన తర్వాత పవిత్ర వెంటనే సమాధానం చెప్పలేదట. “Keep Loving Me” అని మాత్రమే చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిందన్నారు. ఆ రాత్రంతా తనకు నిద్రపట్టలేదని నరేష్ చెప్పారు. మరుసటి రోజు ఒక పద్యం రాసి పవిత్రకు ఇచ్చానన్నారు. “నేను చచ్చి బతుకుతున్నా.. నీ సమాధానం ఏమిటి?” అని అడిగినట్లు తెలిపారు.

టాలీవుడ్ జంట

చివరకు పవిత్రే ముందుగా చెప్పింది

డిసెంబర్ 31 రాత్రి కేక్, బొకే తీసుకుని పవిత్ర దగ్గరకు వెళ్లానని నరేష్ చెప్పారు. ఆ సమయంలో పవిత్రే ముందుగా “I Love You” చెప్పిందన్నారు. ఆ రోజు నుంచి తమ ప్రేమ ప్రయాణం మరింత బలపడిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరి ప్రేమకథ గురించి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు. నరేష్ చెప్పిన ఈ ఆసక్తికర ప్రేమకథ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

