Natasa Stankovic: అప్సరసలా హార్దిక్‌‌ పాండ్యా ఎక్స్‌ వైఫ్‌.. రాయల్‌ వైబ్స్‌ అంటూ థ్రిల్‌ అవుతున్న ఫ్యాన్స్‌..!

Hardik Pandya Ex Wife Viral Photos: హార్దిక్ పాండ్యా ఎక్స్ వైఫ్ నటాషా స్టాంకోవిక్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ జంట ప్రస్తుతం విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ ఎవరి దారి వారు ట్రెండింగ్లో నిలుస్తున్నారు. వీరికి ఒక బాబు అగస్త్య కూడా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం సెర్బియాలో ఉంటున్న నటాషా , పిల్లవాడి బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంది. అయితే తాజాగా నటాషాకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింటా వైరల్ అవుతున్నాయి. రాయల్ లుక్లో దేవకన్యలా కనిపిస్తోంది నటాషా.
రాయల్ వైబ్లో అద్భుతంగా కనిపిస్తున్న నటాషా స్టాంకోవిక్ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ భారత ఆల్ రౌండ్ క్రికెటర్ మాజీ భార్య తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోలు SM లో వైరల్ అవుతు్నాయి. నటి, మోడల్ నటాషా స్టాంకోవీక్ హార్దిక్ పాండ్యాను వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల వారిద్దరూ విడిపోయారు, విడాకులు తీసుకున్నారు. అయితే కుమారుడు అగస్త్య మాత్రం నటాషాతోనే ఉంటున్నారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో కూడా ప్రస్తుతం నటాషా యాక్టివ్గా ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్టాలో తన ఫోటోలు కూడా షేర్ చేస్తూనే ఉంది.
అయితే సందీప్ ఖోస్లా దుస్తులు ధరించి నటాషా షేర్ చేసిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. గోల్డెన్ బ్రాలెట్ జాకెట్ ధరించి సిల్క్ ఫ్లోర్ లెన్త్ స్కర్ట్త్తో ఆమె అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. దానికి మిర్రర్స్ పొదిగి ఉన్న దుపట్టా ఉంది. పెద్ద అద్దాలు వివిధ డిజైన్లలో ఉన్న ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగాలో నటాషా మెరుస్తుంది.
ఈమెతోపాటు ఫోటోలో కనిపించిన వ్యక్తిని చూసి కొత్త ఫ్రెండా? అంటూ నెట్టింటా కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. మరి కొంత మంది నటాషా అందానికి ఫిదా అయిపోయి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అప్సరసలా కనిపిస్తున్నావు.. రాయల్ వైబ్స్, రాణిలా ఉన్నావ్ అంటూ పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
నటాషా ఎప్పటికప్పుడు తన జిమ్, వ్యాయామ వీడియోలు నెట్టింటా షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. 2020లో హార్దిక్ పాండ్యా ఒక క్రూయిజ్లో నటాషాతో పరిచయమై ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వీరు కోవిడ్ సమయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. రాజస్థాన్లోని వివాహం చేసుకున్నారు.
నాలుగేళ్ల తర్వాత జూలై 18వ తేదీన హార్దిక్ పాండ్యా, నటాషా సోషల్ మీడియా వేదికగా విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. నటాషా సెర్బియా మోడల్. బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఆమె పని చేస్తోంది. కొన్ని రోజులు తన కుమారుడు అగస్త్యతో సెర్బియా వెళ్లింది. మోడల్ కాబట్టి ముంబై కి కూడా వస్తూ ఉంటుంది.