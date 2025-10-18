National Crush: సినీ ప్రపంచంలోకి కొత్త నేషనల్ క్రష్.. రష్మిక, రుక్మిణి కాదు..

National Crush Heroine: ఒక్కో తరానికి ఒక్కో హీరోయిన్ నేషనల్ క్రష్.. అవుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ తరంలో మాత్రం ఒకరి తరువాత మరొకరు వరుస పెట్టి నేషనల్ క్రష్ అవుతున్నారు.. ప్రస్తుతం ఈ నేషనల్ క్రష్ ట్యాగ్ అనేది మరో కొత్త హీరోయిన్ కి ఇచ్చేశారు యువ ప్రేక్షకులు..
ఈ తరంలో ముందుగా రష్మిక.. నేషనల్ క్రష్ గా అందరి దగ్గర ప్రశంసలు అందుకుంది. పుష్ప సినిమాతో పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ గా మారిన ఈమె.. ఇప్పటికి కూడా అదే క్రేజ్ తో ముందుకు సాగుతూ అన్ని భాషలలో అవకాశాలు తెచ్చుకుంటుంది.
ఎంతోమంది ప్రస్తుతం నేషనల్ క్రష్ అనే టాక్ కేవలం రష్మికకు మాత్రమే అని వాదిస్తున్న.. మరి కొంతమంది మాత్రం.. మరెవరన్న హీరోయిన్ యువతకు ఎక్కువగా నచ్చితే.. వాళ్లకు ఆ ట్యాగ్ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఈ ట్యాగ్ తృప్తి డిమ్రి..ఆ తర్వాత కాంతారా సినిమాతో.. రుక్మిణి వసంత కి ఈ ట్యాంక్ ఇచ్చారు.
అయితే తాజాగా వచ్చిన ప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్ సినిమాతో…కథ మొత్తం మారిపోయింది. మమితా బైజు.. యువ ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకుంది. దీంతో ఈ హీరోయిన్ కి తాజాగా నేషనల్ క్రష్ అని ట్యాగ్ ఇచ్చేశారు ప్రేక్షకులు.
మలయాళం లో బ్లాక్ బస్టర్ సాధించిన ప్రేమలో చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు సైతం పరిచయమైన ఈ హీరోయిన్.. ఇప్పుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్ చిత్రంతో తమిళ్ డెబ్యూ ఇచ్చింది.
ఇక ఈ సినిమాతో.. మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొని.. మరికొన్ని భాషల్లో సైతం ఆఫర్లు అందుకుంటుంది. మొత్తానికి ప్రస్తుతం ఉన్న స్టార్ హీరోయిన్స్ రేస్ లో..మమితాత కూడా జాయిన్ అయిపోయింది.