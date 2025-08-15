English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi Pagdi: మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన మోదీ తలపాగా.. 12ఏళ్ల నుంచి ఆయన డ్రెస్సింగ్‌ ఎలా మారిందంటే?

PM Modi Pagdi: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ప్రతి ఏటా సరికొత్త పగాడి ధరిస్తూ ఆకర్షిస్తుంటారు. ఈ సారి కాషాయ రంగు తలపాగ ధరించి ఆకట్టుకున్నారు. 12ఏళ్ల నుంచి ప్రధాని మోదీ డ్రెస్సింగ్ ఎలా మారిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. 
12ఏళ్లలో ప్రధాని మోదీ లుక్ ఇలా ఉంది. 2014లో నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రిగా తన మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు సాంప్రదాయ రాజస్థానీ బంధేజ్ తలపాగాను ధరించారు.

2015లో క్రిస్-క్రాస్ రాజస్థానీ స్టైల్ టర్బన్ ధరించాను. పసుపు, ఎరుపు,  ముదురు ఆకుపచ్చ షేడ్స్ ఉన్నాయి.  

2016 లో పింక్ ఎల్లో కలర్ టై-డై టర్బన్ ధరించాను. ఈ టర్బన్  ప్రత్యేకత దాని  డిజైన్. ఇందులో అనేక రంగుల మిశ్రమంగా ఉంది.  

2017లో రేఖాగణిత నమూనాలతో ప్రకాశవంతమైన ఎల్లో కలర్ తలపాగా ధరించాను. ఈ రంగురంగుల తలపాగా సాంస్కృతిక వారసత్వం ,  జాతీయ గర్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.  

2018లో ప్రధాని మోదీ కాషాయ తలపాగా ధరించారు. కాషాయ రంగు త్యాగం, ధైర్యాన్ని సూచిస్తుంది.  

2019లో ప్రధాని మోదీ దుస్తులు సంప్రదాయం, ఆధునికత కలగలిసి ఉన్నాయి. క్లిష్టమైన ఎంబ్రాయిడరీతో అలంకరించిన రాజస్థానీ తలపాగా జాతీయ గర్వానికి చిహ్నంగా ఉంది.  

2020లో, సాంస్కృతిక గర్వానికి చిహ్నంగా కుంకుమ,  క్రీమ్ కలర్  తలపాగా ధరించారు.  

2021లో, ప్రధాని మోదీ కాషాయ-ఎరుపు రంగు తలపాగా ధరించారు.  దానిని నీలిరంగు జాకెట్‌తో జత చేశారు.  

2022లో, మోదీ భారత జాతీయ జెండాను గుర్తుకు తెచ్చే నారింజ, ఆకుపచ్చ చారలతో అలంకరించిన తెల్లటి తలపాగాను కూడా ధరించారు.  

2023 లో పసుపు, గ్రీన్ , రెడ్ షేడ్స్ ఉన్న బంధానీ ప్రింట్‌తో కూడిన బహుళ వర్ణ రాజస్థానీ-శైలి తలపాగా ధరించారు.  

2024లో ప్రధాని మోదీ  జెండా ఎగురవేసిన తరువాత దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించే సమయంలో లహరియా తలపాగాను ధరించారు.

National Independence Day 2025 Independence Day 2025 pm Modi Turban Look iconic headgear PM Modi Pagdi National news telugu news

