  • Nattamai Rani Daughter: ఒకప్పుడు అల్లాడించిన హీరోయిన్..ఇప్పుడు కూతురు రాబోతుంది..అప్సరస ఏ మాయ చేసిందో!

Nattamai Rani Daughter Photos: తమిళ సినీ ప్రేక్షకులను అల్లాడించిన ఒకప్పటి గ్లామర్ క్వీన్ 'నాట్టమై' ఫేమ్ రాణి వారసురాలి ఎంట్రీకి సర్వం సిద్ధమైంది. అచ్చం తల్లి పోలికలతో, మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తున్న ఆమె కూతురు తర్ణిక ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ ముద్దుగుమ్మకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నటి రాణి ప్రస్థానం: 90వ దశకంలో దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో తన గ్లామర్‌తో ఓ ఊపు ఊపేసిన నటి రాణి. 1992లో 'జానీ వాకర్' అనే మలయాళ చిత్రంతో నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె.. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో వందలాది చిత్రాల్లో నటించింది.

గుర్తింపు తెచ్చిన చిత్రం: కె.ఎస్. రవికుమార్ దర్శకత్వంలో శరత్‌కుమార్ హీరోగా వచ్చిన 'నాట్టమై' (తెలుగులో 'పెదరాయుడు' మాతృక) సినిమా ఆమెకు విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది. అప్పట్లో ఆమెను అందరూ 'నాట్టమై రాణి' అని పిలిచేవారు. ప్రస్తుతం ఆమె పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు.

వారసురాలు ఎంట్రీ: రాణి కూతురు తర్ణిక ఇప్పుడు హీరోయిన్‌గా తెరంగేట్రం చేస్తోంది. సినిమాల్లోని స్టార్ హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా ఉన్న ఆమె లేటెస్ట్ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. అందంలో తల్లిని మించిపోయిందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే? ఒకప్పుడు తర్ణిక తల్లి రాణి కూడా శరత్‌కుమార్‌తో కలిసి 'నాట్టమై' చిత్రంలో నటించి ఫేమస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఆమె కూతురు తర్ణిక కూడా శరత్‌కుమార్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న 'కొంబు సీవి' చిత్రంతోనే పరిచయం కావడం ఒక విశేషం. 

