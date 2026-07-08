Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Mega Family: మెగా ఫ్యామిలీలో ఫేక్ కలెక్షన్స్ గురించి నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు!

Mega Family: మెగా ఫ్యామిలీలో ఫేక్ కలెక్షన్స్ గురించి నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 08, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:03 PM IST

Mega Family: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఫేక్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. నిర్మాత నట్టి కుమార్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. గేమ్ ఛేంజర్ సినిమా కలెక్షన్లు, మెగా ఫ్యామిలీ వైఖరి, అలాగే పెద్ది సినిమా విజయంపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి.

Chiranjeevi1/5

టాలీవుడ్ వార్తలు

తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఫేక్ కలెక్షన్ల అంశం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. నిర్మాత నట్టి కుమార్ తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా గేమ్ ఛేంజర్ సినిమా కలెక్షన్ల పోస్టర్ల గురించి మాట్లాడుతూ కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Peddi movie2/5

గేమ్ ఛేంజర్ ఫేక్ కలెక్షన్స్

నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, మెగా కుటుంబానికి చెందిన హీరోలు తమ సినిమాల కలెక్షన్లను పెంచి చూపించాలని ఎప్పుడూ కోరరని అన్నారు. రామ్ చరణ్ లేదా చిరంజీవి అలాంటి విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోరని ఆయన తెలిపారు. ఒకవేళ గేమ్ ఛేంజర్ సినిమా కలెక్షన్ల విషయంలో తేడాలు ఉంటే, అది నిర్మాత స్థాయిలో జరిగిన నిర్ణయం కావచ్చని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.  

Ram Charan3/5

దిల్ రాజు

ఇటీవల నిర్మాత దిల్ రాజు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫేక్ కలెక్షన్ల గురించి మాట్లాడారు. కొన్ని సందర్భాల్లో అభిమానుల అంచనాలు, మార్కెట్ పరిస్థితుల కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలు ప్రకటించే పరిస్థితి వస్తుందని ఆయన చెప్పారు. అయితే సినిమా నిజంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోకపోతే, అలాంటి పోస్టర్లు ఎక్కువ రోజులు ఉపయోగపడవని కూడా ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.  

Dil Raju4/5

గేమ్ ఛేంజర్ కలెక్షన్స్

ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన నట్టి కుమార్, మంచి సినిమా అయితే ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని అన్నారు. కలెక్షన్లను పెంచి చూపించడం వల్ల సినిమా విజయవంతం కాదని, చివరికి ప్రేక్షకుల తీర్పే ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. ఇక రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమాపై కూడా నట్టి కుమార్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ చిత్రం అద్భుతంగా తెరకెక్కిందని, రామ్ చరణ్ తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారని చెప్పారు. ఆయన కెరీర్‌లో గుర్తుండిపోయే చిత్రాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.  

Game Changer fake collections5/5

నట్టి కుమార్

అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన లభించినప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాలేదని అన్నారు. ముఖ్యంగా విదేశీ మార్కెట్లలో ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల కలెక్షన్లు కొంత తగ్గాయని తెలిపారు. అయితే అది సినిమా నాణ్యతకు సంబంధించిన విషయం కాదని స్పష్టం చేశారు.

TAGS:
Natti Kumar
Game Changer collections
Game Changer fake collections
Dil Raju
Ram charan
Peddi Movie
Chiranjeevi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా.. అక్షయ్ ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు..!!
Akshay Kumar Unique Record1 min ago
2
Courtroom Drama Due Date7 min ago
3
Pune building collapse10 min ago
4
crime news35 min ago
5
us iran tensions 202641 min ago