ONGC Gas Price Hike: ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన ఓఎన్జీసీ, ఆయిల్ ఇండియా ఉత్పత్తి చేసే సహజ వాయువు ధరలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచింది. ఇప్పటి వరకు ప్రతి mmBtuకు $6.75 గా ఉన్న ధరను.. ఇప్పుడు $7 కు పెంచుతూ పెట్రోలియం ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ సెల్ (PPAC) నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
ఏ గ్యాస్ ధర పెరిగింది? ఈ ధరల పెంపు ప్రధానంగా APM (Administered Price Mechanism) పరిధిలోకి వచ్చే గ్యాస్కు వర్తిస్తుంది. అంటే.. దశాబ్దాల క్రితం ప్రభుత్వం కేటాయించిన పాత క్షేత్రాల (Legacy Fields) నుండి వచ్చే గ్యాస్ అన్నమాట. మన దేశ అవసరాలకు సరిపడా గ్యాస్ ఉత్పత్తిలో 60 శాతం వాటా ఈ క్షేత్రాలదే. కాబట్టి ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అసలు ధరలు ఎందుకు పెంచాల్సి వచ్చింది? 2023లో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త ఫార్ములా ప్రకారం, ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ నెలలో గరిష్ట ధర పరిమితిని (Ceiling Price) $0.25 చొప్పున పెంచాలి. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల, ఫార్ములా ప్రకారం గ్యాస్ ధర $10.76 ఉండాలి. కానీ సామాన్యుడిపై భారం పడకూడదని ప్రభుత్వం గరిష్టంగా $7 దగ్గరే ధరను కట్టడి చేసింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్లకు పైగా చేరాయి. ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే.. దానికి అనుగుణంగా సహజ వాయువు ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ గ్లోబల్ సంక్షోభం వల్లే మన దేశంలోనూ గ్యాస్ ధరల సవరణ అనివార్యమైంది.
సీఎన్జీ (CNG) వాహనదారులపై ప్రభావం సహజ వాయువు ధర పెరగడం వల్ల వాహనాలకు వాడే CNG ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది రవాణా ఖర్చులను పెంచుతుంది. తద్వారా నిత్యావసర వస్తువుల రవాణా భారం పెరిగి, పరోక్షంగా కూరగాయలు, ఇతర వస్తువుల ధరలు పెరగడానికి దారితీయవచ్చు.
వంటింటి బడ్జెట్పై పీఎన్జీ సెగ నగరాల్లో చాలా ఇళ్లకు పైపుల ద్వారా సరఫరా అయ్యే వంట గ్యాస్ ధరలు కూడా ఈ నిర్ణయంతో ప్రభావితం అవుతాయి. సిలిండర్ ధరలతో పోలిస్తే ఇది తక్కువైనప్పటికీ, నెలవారీ బిల్లులో స్వల్ప పెరుగుదల వినియోగదారులకు భారంగా మారుతుంది.
ఎరువుల పరిశ్రమ, సాగు ఖర్చులు రైతులు వాడే యూరియా/ఎరువుల తయారీలో సహజ వాయువును ముడిసరుకుగా వాడతారు. గ్యాస్ ధర పెరిగితే ఎరువుల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. అయితే ప్రభుత్వం దీనిని సబ్సిడీ ద్వారా భరించవచ్చు, కానీ ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఇది అదనపు భారం అవుతుంది.
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం: అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు ఇంధన ధరల పెరుగుదల కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వం గరిష్ట పరిమితిని విధించి పెద్ద బాదుడు నుంచి కాపాడినప్పటికీ, పరోక్షంగా పెరిగే ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవడానికి సామాన్యులు సిద్ధంగా ఉండాలి.