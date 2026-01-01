Grey Hair Home Remedy: డైకి గుడ్ బై.. ఈ మూడు పొడులు మిక్స్ చేసి జుట్టుకు రాస్తే.. తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారడం ఖాయం..!!

Natural Hair Dye For Grey Hair: ఒకప్పుడు వయసు మీద పడిన తర్వాతే తెల్ల జుట్టు వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు. పూర్తిగా మారిపోయింది. నేటి జీవనశైలిలో 30 ఏళ్లు కూడా నిండక ముందే తెల్ల జుట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు, చిన్న పిల్లలు అనే తేడా లేకుండా ఈ సమస్య చాలా మందిని వెంటాడుతోంది. అంతేకాదు చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడటం చూసి చాలామంది మానసికంగా కూడా ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. నలుగురిలో తిరగాలంటే సంకోచం, వయసుకు మించి పెద్దవాళ్లలా కనిపిస్తున్నామనే భావన వాళ్లను కలచివేస్తోంది.
ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలుగా మారిన లైఫ్ స్టైల్, పెరిగిపోయిన స్ట్రెస్, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, పోషకాహార లోపాలతోపాటు ఇతర కారణాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇవన్నీ కలిసి జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని చాలా వరకు దెబ్బతీస్తున్నాయి. తెల్ల జుట్టును వెంటనే నల్లగా మార్చుకోవాలనే ఆతృతలో చాలామంది మార్కెట్లో లభించే కెమికల్ హెయిర్ డైలను వాడుతుంటారు. అయితే.. ఇవి తాత్కాలికంగా రంగు ఇచ్చినా.. దీర్ఘకాలంలో జుట్టును మరింత బలహీనంగా మార్చుతాయి. వెంట్రుకలు రాలడం, జుట్టు పొడిబారడం, నిర్జీవంగా మారడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
అయితే.. తెల్ల జుట్టును సహజంగా కవర్ చేసుకునేందుకు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి ఓ సులభమైన, రసాయన రహిత చిట్కాను ప్రముఖ చెఫ్ , పోషకాహార నిపుణురాలు స్నేహ సింఘి ఇటీవల తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆమె చెప్పిన ప్రకారం.. తెల్ల జుట్టు సమస్యను నియంత్రించేందుకు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్లు, కాపర్ వంటి పోషకాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇప్పటికే జుట్టు తెల్లబడిపోయిన వారికి కూడా కొన్ని సహజ నివారణలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని ఆమె సూచిస్తున్నారు.
ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకునే ఈ సహజ హెయిర్ డై కోసం ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. నల్ల నువ్వులు, టీ పొడి, ఉసిరి పొడి, ఆవాల నూనె ఉంటే సరిపోతుంది. ముందుగా ఒక ఇనుప కడాయిని తీసుకోవాలి. ఇనుప పాత్రలో తయారుచేస్తే ఫలితం బాగుంటుందని స్నేహ చెబుతున్నారు. ఆ కడాయిలో నల్ల నువ్వులు వేసి స్వల్పంగా వేయించాలి. తర్వాత టీ పొడి, ఉసిరి పొడి కలిపి మీడియం మంటపై బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. మిశ్రమం పూర్తిగా నల్లగా మారిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సర్లో వేసి సన్నగా పొడిగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ పొడిని జల్లెడలో వడకట్టి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పొడి దాదాపు 6 నెలల వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది. వాడే సమయంలో 2 చెంచాల పొడిని తీసుకుని ఆవాల నూనెలో కలిపి పేస్టులా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్టును తెల్ల జుట్టు ఉన్న చోట్ల అప్లై చేసి 8 నుంచి 10 గంటలు లేదా రాత్రంతా అలాగే ఉంచాలి. ఉదయం సాధారణ నీటితో తల కడుక్కొని, మరుసటి రోజు సాధారణంగా షాంపూతో స్నానం చేయవచ్చు.
బయటకు వెళ్లాల్సిన సందర్భాల్లో తాత్కాలికంగా తెల్ల జుట్టును కవర్ చేయాలంటే.. ఈ పొడిని హెయిర్ జెల్లో కలిపి అప్లై చేసుకోవచ్చని స్నేహ సూచిస్తున్నారు. నువ్వులు, టీ, ఉసిరిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పోషకాలు జుట్టుకు సహజ రంగు ఇవ్వడంలో సహాయపడతాయి. ఇది పూర్తిగా నేచురల్ పద్ధతి కావడంతో పెద్దగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అయినప్పటికీ, ఉపయోగించే ముందు తప్పనిసరిగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయాలని, ఏదైనా అలెర్జీ కనిపిస్తే వెంటనే వాడటం ఆపేయాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తెల్ల జుట్టు సమస్యను పూర్తిగా తగ్గించాలంటే ఈ చిట్కాతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. యోగా, ధ్యానం, ప్రాణాయామం వంటి అలవాట్లు జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. రసాయనాలపై ఆధారపడకుండా సహజ మార్గాల్లో జుట్టును సంరక్షించుకోవాలనుకునేవారికి ఈ నేచురల్ హెయిర్ డై ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పవచ్చు.