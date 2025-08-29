English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Natural Hair Dye: కేవలం వంటింట్లో ఉండే ఈ 2 పదార్థాలతో.. తెల్ల జుట్టుని..నల్ల జుట్టుగా.. నిమిషాల్లో మార్చేయండి ఇలా..!

Turn White Hair To Black 
చిన్న వయసు నుంచి పెద్ద వయసు వారి వరకు ప్రస్తుతం తెల్ల జుట్టు.. సమస్య వేధిస్తూనే ఉంది. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి ఎంతో మంది కెమికల్ డై వాడుతూ ఉంటారు..‌ అయితే ఇది జుట్టుని రఫ్ గా చేయడం అలానే జుట్టు ఊడిపోయేలా చేస్తూ ఉంటాయి.. మీకు ఈ సమస్య ఉంటే..ఇది చదవండి..
 
తెల్ల జుట్టు సమస్యగా మారితే.. దానికోసం కెమికల్ ప్రాడక్ట్స్ వాడే అవసరం లేదు. మన వంటింట్లోనే మన తెల్ల జుట్టు ఉంది నల్లగా మార్చే పదార్థాలు ఎన్నో ఉంటాయి..

ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే రెండు పదార్థాలతో నిమిషాల్లో తెల్ల జుట్టుని.. నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం నీకు కావాల్సిందల్లా.. కొద్దిగా మెంతులు అలానే కరివేపాకు.

ముందుగా కరివేపాకు, మెంతులు కలిపి బాగా నల్లగా వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ వేసుకుంటే.. నల్ల పేస్టులాగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పేస్టులో కొద్దిగా ఆవనూనె వేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు దీనిని ఒక చిన్న గిన్నెలో పెట్టుకొని.. పొయ్యి మీద ఒక పెద్ద గిన్నె పెట్టి.. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని.. స్టాండ్ లాగా పెట్టి.. దానిపైన మన మిశ్రమం ఉన్న గిన్నె పెట్టి బాగా ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత వడకట్టుకొని ఈ పేస్టుని తలకి పట్టించుకోవాలి.. 

ఒక 30 నిమిషాల పాటు ఈ పేస్ట్ ని జుట్టుకి అలానే ఉండనిచ్చి ఆ తరువాత తలస్నానం చేయాలి. ఈ చిన్ని చిట్కా పాటిస్తే..తెల్లగా ఉందే మీ జుట్టు.. నిగనిగలాడే నల్లగా మారిపోవడం ఖాయం.

