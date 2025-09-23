White Hair Solution: ఈ ప్యాక్ వేసుకుంటే చాలు ఇక తెల్ల జుట్టుకి రంగు.. వెయ్యాల్సిన అవసరమే లేదు..

Natural Hair Pack: తెల్ల జుట్టు సమస్య మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పే చిన్ని చిట్కా పాటించి చూడండి. జుట్టుకి ఈ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల తెల్లజుట్టు పూర్తిగా నల్లగా మారిపోతుంది. ఆ తరువాత కనీసం కెమికల్స్ తో కూడిన రంగు కూడా వేసే అవసరం రాదు. ఇంతకీ ఆ ప్యాక్ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
తెల్ల జుట్టు సమస్య చిన్నపిల్లలను కూడా ప్రస్తుతం ఎంతగానో సతమతం చేస్తోంది. చాలా చిన్నవయసులోనే వీళ్ళకి తెల్ల జుట్టు వచ్చేస్తుంది. ఇక కొంచెం వయసు పడిన వారికి చెప్పనవసరమే లేదు.. తెల్ల జుట్టు సమస్య అనేది పెద్ద కష్టంగానే మారుతుంది.
అయితే తెల్ల జుట్టుని నల్లగా మార్చుకోవడానికి కెమికల్స్ తో కూడిన రంగు వేసుకుంటే.. అది కాస్త జుట్టు ఊడిపోయేలా చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకోగలిగే ప్యాక్ వేసుకోవడం ఉత్తమం.
ఇప్పుడు చెప్పబోయే మాస్క్ జుట్టుకి వేసుకోవడం వల్ల తెల్ల జుట్టు పూర్తిగా నల్లగా మారుతుంది. ఈ మాస్క్ తయారీ కోసం ముందుగా.. ఒక స్పూన్ మెంతులను రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి.
మరసటి రోజు మెంతులు నానబెట్టిన నీళ్ళల్లో.. జీలకర్ర కూడా వేసి మరిగించాలి. అవి బాగా మరిగిన తర్వాత ఆ నీళ్లను.. వడకట్టి... ఏదైనా సీసాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
ఈ ప్యాక్ వారానికి ఒకసారి.. తల మొత్తం అప్లై చేసి అరగంట తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. వారానికి ఒకసారి ఇలా చేయడం మంచిది. ఇలా ఒక ఆరు నెలలు చేయడం వల్ల తెల్ల జుట్టు పూర్తిగా నల్లగా.. మారుతుంది. ఆ పైన ఇంకా రంగు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.