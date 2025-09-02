English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Repellent: ఈ చెట్టు వేరు మీ ఇంటికి తలుపుకు కట్టారంటే.. వానాకాలం ఒక్క పాము కూడా మీ ఇంటి చుట్టూ రాదు..!

Snake Repellent in Rainy Season: పాములు సాధారణంగా అడవుల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి. అయితే వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు అవి బయటకి వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో వరదలు వచ్చే ప్రాంతాల్లో కూడా పాములు సంచరిస్తూ నివాస ప్రాంతాల్లో కూడా వచ్చేస్తాయి. అయితే పాము మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి కూడా రాకుండా ఉండాలంటే ఈ చెట్టు వేరు మీ ఇంటి తలుపుకు కట్టండి.
 
1 /5

అవును వర్షాకాలంలో ఏ పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి కూడా రాకూడదు అంటే ఈ చెట్టు వేరు మీ ఇంటి గుమ్మానికి కట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల పాములు మీ ఇంటి నుంచి ఆమడ దూరం పారిపోతాయి .  

2 /5

 సాధారణంగా పాములు చూస్తేనే చాలామంది భయపడతారు. అది ఒక్కసారి బుస్సుమనగానే ఆమడ దూరం పారిపోతాం. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఇళ్లలో అల్మారా, ఏసి వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా పాములు చొరబడుతున్నాయి.  

3 /5

 వర్షాకాలంలో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రాకూడదంటే ఈ చెట్టు వేర్లు మీ ఇంటి గుమ్మానికి కట్టమని ఆయుర్వేద నీ పనులు డాక్టర్ నాగేంద్ర నారాయణ్ చెప్పారు.   

4 /5

 స్నేక్ ప్లాంట్ ఇంటికి ఆకులు ఇంటికి గుమ్మానికి కట్టడం వల్ల ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా ఉంటాయి. దీని నుంచి వచ్చే కెమికల్ వాసన పాములకు పడవు. తద్వారా ఇంటి నుంచి దూరంగా పారిపోతాయి. ఇది మాత్రమే కాదు గరుడ వృక్షం వేర్లు కూడా ఇంటి గుమ్మానికి కట్టవచ్చు.  

5 /5

స్నేక్ రూట్ అనే మొక్క కూడా పాముకు వికర్షణగా పనిచేస్తుంది. ఈ వాసన కూడా అవి భరించలేవు. ఇది కాకుండా కొన్ని రకాల క్యాక్టస్ మొక్కల నుంచి కూడా పాములు దూరంగా పారిపోతాయి. ఈ మొక్కలు మీ ఇంటి చుట్టుముట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.

snake repellent home remedy natural snake repellent how to keep snakes away from home snake plant benefits for home

Next Gallery

Khushboo Idli: ఖుష్బు ఇడ్లీ గురించి విన్నారా? తింటే వదిలిపెట్టరు.. తమిళనాడు ఫేమస్‌ డిష్‌ ఎలా తయారు చేయాలంటే?