Snake Repellent: దీని వాసన చూస్తేనే పాములు కిలోమీటరు పారిపోతాయి..పాముల పాలిట బద్ధశత్రువు..ఇవి చూస్తే ఇంట్లోకి రావు!

Natural Snake Repellent: పాముల భయం లేకుండా మీ ఇంటిని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి వంటగదిలోని కొన్ని సహజసిద్ధమైన వస్తువులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. కొన్ని రకాల ఘాటైన వాసనలను అవి అస్సలు భరించలేవు. రసాయనాలతో కూడిన మందులు వాడకుండా, కేవలం వాసనతోనే విష సర్పాలను తరిమికొట్టే అద్భుతమైన చిట్కాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
నాఫ్తలీన్ గోళీల నుండి వచ్చే ఘాటైన వాసన పాములకు అస్సలు పడదు. మీ ఇంటి కిటికీలు, తలుపుల సందులు లేదా పాములు దూరే అవకాశం ఉన్న రంధ్రాల దగ్గర వీటిని ఉంచడం వల్ల పాములు లోపలికి రాకుండా నిరోధించవచ్చు.

వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయల్లో ఉండే 'సల్ఫిన్' అనే మూలకం నుండి వచ్చే వాసన పాములకు చికాకు కలిగిస్తుంది. వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయలను మెత్తగా దంచి ఆ మిశ్రమాన్ని ఇంటి చుట్టూ చల్లినా లేదా ఆ పొడిని కలిపి ఉంచినా పాములు ఆ దరిదాపుల్లోకి రావు.

కాఫీ పొడిని నెయ్యితో కలిపి లేదా పెట్రోల్ వాసన వచ్చేలా కాల్చడం వల్ల వచ్చే పొగ పాములను తరిమికొట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ పొగ వాసన పాములకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది, దీంతో అవి అక్కడి నుండి పారిపోతాయి.

ఇంటి చుట్టూ తోట ఉంటే నిమ్మగడ్డి లేదా పుదీనా మొక్కలను నాటండి. ఈ మొక్కల నుండి వచ్చే సువాసన మనకు ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నా, పాములకు మాత్రం భరించలేనిదిగా ఉంటుంది. సహజసిద్ధంగా పాములను అరికట్టడానికి ఇవి ఉత్తమ మార్గాలు.

నల్ల మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం కూడా పాములకు వికర్షకంగా (Repellent) పనిచేస్తుంది. ఇంటి వెనుక భాగంలో లేదా తోటలో ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది.

అయితే..పాములు నిశ్శబ్దంగా, చీకటిగా ఉండే చోట్ల దాక్కోవడానికి ఇష్టపడతాయి. ఇంటి పరిసరాల్లో తగినంత వెలుతురు ఉంచి, జన సంచారం ఉండేలా చూసుకుంటే అవి నివాసం ఉండటానికి భయపడతాయి. ఇంటి చుట్టూ చెత్తాచెదారం, పాత సామాన్లు లేకుండా చూసుకోవడం ద్వారా పాములు దాక్కునే ప్రదేశాలను తొలగించవచ్చు.

