Snake Repellent: వీటిని చూస్తే పాములకు హడల్..దీని వాసనకి ఇంటి దరిదాల్లోకి పాములు అస్సలు దరిచేరవు!

వర్షాకాలం లేదా ఎండాకాలం.. సమయంతో సంబంధం లేకుండా జనావాసాల్లోకి పాములు రావడం ఇప్పుడు సాధారణమైపోయింది. ముఖ్యంగా తోటలు, చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఇళ్లలోకి పాములు ప్రవేశించి ప్రాణాపాయం కలిగించే అవకాశం ఉంది. రసాయనాలు వాడకుండా, ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే పాములను ఎలా దూరంగా ఉంచవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పాములకు వాసనను గుర్తించే శక్తి చాలా ఎక్కువ. మనం సాధారణంగా పారేసే ఎండిన కొబ్బరి చిప్పల వాసన పాములకు అస్సలు పడదు. కొబ్బరి చిప్పల నుండి వచ్చే ఒక రకమైన ప్రత్యేక వాసన పాములకు చికాకు కలిగిస్తుంది. ఈ వాసన ఉన్న చోటికి పాములు రావడానికి ఇష్టపడవని, అవి తమ మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని అనుభవజ్ఞులు చెబుతుంటారు.
ఈ పద్ధతిని అమలు చేయడం చాలా సులభం, ఖర్చు లేని పని. బాగా ఎండిన కొబ్బరి బొండం లేదా కొబ్బరికాయను తీసుకోండి. దానిని మూడు లేదా నాలుగు ముక్కలుగా కోయండి. ఈ కొబ్బరి పెంకులను ఇంటి ప్రధాన ద్వారం మూలల్లో, వరండాలో, కిటికీల దగ్గర పాములు వచ్చే అవకాశం ఉన్న సందుల్లో ఉంచండి. కొబ్బరి చిప్పల వాసన క్రమంగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి, ప్రతి 10 రోజులకు ఒకసారి పాత ముక్కలను తీసివేసి కొత్తవి పెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
కేవలం చిట్కాలు పాటించడమే కాకుండా, మీ ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కూడా ముఖ్యం. ఇంటి చుట్టూ పిచ్చి మొక్కలు, చెత్తాచెదారం లేకుండా చూసుకోండి. ఎలుకలు లేకుండా జాగ్రత్త పడండి, ఎందుకంటే ఎలుకల వేటలోనే పాములు ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వస్తాయి. కిటికీలకు, తలుపుల సందులకు నెట్లను ఏర్పాటు చేసుకోండి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ ప్రాంతంలో పాముల సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే, స్నేక్ క్యాచర్స్ లేదా అటవీ శాఖ అధికారుల సహాయం తీసుకోవడం సురక్షితం.