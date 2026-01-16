English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prabhas: ప్రభాస్‌ను నిండా ముంచేసిన నేచురల్ స్టార్ నాని.. మరి ఇంత ఘోరమా!

Prabhas Failure: పాన్ ఇండియా హీరో అనగానే తెలుగు హీరోలలో ముందుగా ప్రభాస్ పేరు గుర్తొస్తుంది. బాహుబలి సినిమా తర్వాత ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఈ హీరో ఈ మధ్య కూడా సలార్, కల్కి లాంటి సినిమాలతో సూపర్ హిట్లు అందుకున్నారు. అయితే తాజాగా వచ్చిన రాజా సాబ్ మాత్రం డిజాస్టర్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా గురించి ఒక వార్త వైరల్ అవుతోంది.
పాన్ ఇండియా హీరో అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు ప్రభాస్. బాహుబలి సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా భారీ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత కూడా ఆయన వరుసగా భారీ సినిమాలు చేస్తూ వచ్చారు. ఇటీవల సలార్, కల్కి 2898 ఏడి లాంటి సినిమాలతో మంచి విజయాలు అందుకున్నారు. దీంతో ప్రభాస్ కెరీర్ మళ్లీ ట్రాక్‌లోకి వచ్చిందని అందరూ అనుకున్నారు.  

అయితే తాజగా విడుదలైన రాజా సాబ్ మాత్రం అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. సంక్రాంతికి వచ్చిన.. ఈ సినిమా ప్రభాస్‌కు మరో హిట్ ఇస్తుందని ముందుగా అంచనాలు వేసుకున్నారు. కానీ సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే నెగటివ్ టాక్ రావడంతో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించలేకపోయింది. దీంతో ఈ సినిమా డిజాస్టర్ దిశగా వెళ్లిందనే చర్చ మొదలైంది.  

ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆసక్తికర కథనం వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా ఫ్లాప్‌కు కారణం నేచురల్ స్టార్ నాని అని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అసలు విషయం ఏంటంటే, దర్శకుడు మారుతి ఈ కథను ముందుగా నానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాశాడట. మారుతి..నాని కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన బలే బలే మగాడివోయ్ పెద్ద హిట్ కావడంతో..మళ్లీ నానితో సినిమా చేయాలని ఆయన ఆశించారట.

నాని ఈ కథ తనకు సెట్ కాదని చెప్పడంతో ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగలేదని సమాచారం. ఆ తర్వాత మరో హీరోను ప్రయత్నించినా అది వర్క్ కాలేదని, చివరకు ఈ కథ ప్రభాస్ దగ్గరకు వెళ్లిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. నాని కోసం రాసిన కథను ప్రభాస్‌తో చేయడం వల్లే.. సినిమా బలహీనపడిందని కొందరు అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

దీంతో కొంతమంది ప్రభాస్ అభిమానులు నానిని టార్గెట్ చేస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. నాని నువ్వు ఒప్పుకోవుంటే ప్రభాస్కి ఇంత పెద్ద ఫ్లాప్ వచ్చిండదు కదా అని తమాషాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Prabhas Raja Saab Disaster Prabhas Flop Movie Raja Saab Negative Talk Natural Star Nani News Nani Rejected Raja Saab Maruthi Raja Saab Story

