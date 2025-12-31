English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Navapanchama Raja Yogam: 30 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన నవ పంచమ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారి లక్కుతో నక్కతోక తొక్కినట్టే..

Navapanchama Raja Yogam: 30 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన నవ పంచమ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారి లక్కుతో నక్కతోక తొక్కినట్టే..

Navapanchama Raja Yogam:  గ్రహ మండలంలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని అరుదైన యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి యోగాల్లో నవ పంచమ రాజయోగం ఒకటి. దాదాపు 30 యేళ్ల తర్వాత ఏర్పడబోతున్న ఈ యోగం ఈ మూడు రాశుల వారి జీవితాలను పూర్తిగా మార్చబోతుంది. అంతేకాదు వీరి ఇంట అనంతమైన ధనాన్ని తీసుకురాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. 
1 /6

కొత్త యేడాదిలో శని దేవుడు,  బుధ గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుంది. మరో కొన్ని గంటల్లో  కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది. కొత్త యేడాది ప్రారంభంలో, అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ యోగాల కారణంగా, కొత్త యేడాది ప్రారంభం అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. అంటే, నీతిమంతుడు అని పిలువబడే శని దేవుడు,  గ్రహాల యువరాజుబుధుడు కలిసి నవ పంచమ రాజ్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు.

2 /6

ఈ రాజయోగాల ప్రభావం మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల జీవితాలను పెను ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రాజయోగాల వల్ల అదృష్టం లభిస్తుంది. ఫలితంగా, ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తి, వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉండబోతుంది.   

3 /6

మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి 2026 ప్రారంభంలో నవపంచమ రాజయోగం కారణంగా మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. వారు పనితీరుతో చేసే వృత్తిలో మంచి విజయం అందుకుంటారు. పనిచేసే సంస్థలో  పదోన్నతితో పాటు జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.   కొత్త ఒప్పందాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో ఈ రాశి వారికి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్ధిక సంబంధం మెరుగు అవుతుంది. 

4 /6

మకర రాశి..  2026 కొత్త యేడాది ప్రారంభంలో శనిదేవుడు, బుధుడు కలిగించే నవపంచమ రాజయోగం కారణంగా మకర రాశి వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీళ్లలో ధైర్యం పెరుగుతుంది. మంచి ఆర్థిక లాభాలు అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు కొత్త ప్రాజెక్టులలో పనిచేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరగుుతుంది.  పెట్టుబడులు మంచి రాబడి వస్తుంది.  మీరు కొత్త పెట్టుబడులు నుంచి మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ సోదరుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

5 /6

కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త యేడాది ప్రారంభంలో నవ పంచమ రాజయోగం కారణంగా అదృష్టం యొక్క పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉన్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలిగిపోనున్నాయి. మీరు కొత్త ఉద్యోగం,  వృత్తిని ప్రారంభించాలనే వారికి ఇది మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీరు కోరుకున్న మంచి  ఫలితాలు అందుకుంటాయి. ఈ కాలంలో తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకొస్తాయి. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో మీకు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సానుకూల ఆలోచనలు పెరిగే కొద్దీ, మీరు చేపట్టే పనిలో మంచి విజయం సాధిస్తారు.

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు హిందూ పంచాగాలలతో పాటు  మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది.  దీనిని జీ న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు.

Navapanchama Raja Yogam Navapanchama Raja Yoga budh shani gochar 2025 effects Mercury Transit 2025 Effects shanitransit effects Astrology

Next Gallery

Telugu Actors Married in 2025: 2025 లో పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు నటులు వీళ్లే..!