Star Hero Rejection
నవీన్ పోలిశెట్టి మరోసారి సోషల్ మీడియాలో తను చెప్పిన ఒక విషయం వల్ల వైరల్ అవుతున్నారు. ఇటీవల వైరల్ అయిన ఒక వీడియోలో ఆయన తనకు ఎదురైన అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిజెక్షన్ల గురించి చాలా సూటిగా మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా ఒక చిప్స్ ప్రకటన కోసం తనను తిరస్కరించిన విధానం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఆ యాడ్లో అవకాశం ఇవ్వకపోవడానికి కారణం తనకు సిక్స్ ప్యాక్ అబ్స్ లేవనే మాట అని నవీన్ వెల్లడించారు.
తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లోకి వచ్చి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించారు. ఆయన తాజా సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. “ఏళ్ల కష్టానికి ఫలితం దక్కింది. కృతజ్ఞత మాత్రమే అనిపించింది” అని నవీన్ అన్నారు.
ముంబై రోజులు నవీన్కు చాలా కఠినంగా గడిచాయి. రోజూ అనేక ఆడిషన్లకు వెళ్లేవారు. గంటల తరబడి లైన్లలో నిలబడేవారు. చాలాసార్లు అర్థం లేని కారణాలతో రిజెక్ట్ అయ్యేవారు. అయినా కోపం లేకుండా ఈ అనుభవాలను నిజాయితీగా పంచుకున్నారు.నవీన్ జీవితంలో కీలకమైన మలుపు ఏఐబీలో చేరిన తర్వాత వచ్చింది. అక్కడ రైటర్గా నటుడిగా పని చేశారు. ‘ఆనెస్ట్’ సిరీస్ చాలా పాపులర్ అయ్యింది. “ఏఐబీ నా జీవితానికి పునాది” అని నవీన్ చెప్పారు.
అనేక సంవత్సరాల తర్వాత అదే రణవీర్ సింగ్ నవీన్కు ‘జాతి రత్నాలు’ సినిమాకు గాను బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డును స్టేజ్పై అందించారు. ఆ క్షణాన్ని నవీన్ చాలా గర్వంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. జీవితం ఒక పూర్తి వలయం తిరిగినట్లు అనిపించిందని ఆయన చెప్పారు.
ఈ సంఘటన నవీన్ పోలిశెట్టి సినిమా ప్రయాణాన్ని మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. సినిమాల్లో గుర్తింపు రాకముందు ఆయన ముంబైలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. ఒక సమయంలో రణవీర్ సింగ్ నటించిన ఒక ప్రకటనలో నవీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపించారు. ఆ ప్రకటనలో ఆయన పేరు కూడా కనిపించలేదు. అయినా అదే ముంబైలో ఆయనకు లభించిన మొదటి పారితోషికం.
ఈ మధ్య జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నవీన్ మాట్లాడుతూ.. “నాకు సిక్స్ ప్యాక్ అబ్స్ లేవని చిప్స్ యాడ్కే రిజెక్ట్ చేశారు. చిప్స్ తినడానికి సిక్స్ ప్యాక్ ఎందుకు అవసరం?” అని ప్రశ్నించారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలా మంది ఈ కాస్టింగ్ విధానంపై నవీన్ అడిగిన ప్రశ్నకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.