English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Navjot Singh Sidhu: బతికి ఉండగానే పిల్లలకు రూ.75 కోట్ల ఆస్తులు పంచిపెట్టిన మాజీ క్రికెటర్‌

Navjot Singh Sidhu Property Division To His Kids: బతికి ఉండగానే ప్రముఖ క్రికెటర్‌, రాజ్యసభ సభ్యుడు నవ్‌జ్యోత్‌ సింగ్‌ తన పిల్లలకు ఆస్తిపాస్తులు పంచిపెట్టాడు. కొడుకు, కుమార్తెకు తనకు వస్తున్న తరతరాల ఆస్తులను పంచి పెట్టి వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలు పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

భారత మాజీ క్రికెటర్‌ నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధు ఆస్తుల పంపకం చేపట్టాడు. తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఇళ్లను తన పిల్లలకు రాసి ఇచ్చేశాడు. తన కుమార్తె, కుమారుడికి ఆస్తులను పంచేసి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /6

పంజాబ్‌కు చెందిన నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధు క్రికెట్‌ కెరీర్‌ ముగిశాక నటుడిగా.. రాజకీయ నాయకుడిగా కొనసాగుతున్నాడు. డాక్టర్‌, రాజకీయ నాయకురాలు నవజ్యోత్‌ కౌర్‌ను సిద్ధు వివాహం చేసుకోగా.. వీరికి కుమారుడు కరణ్‌ సిద్ధు, కుమార్తె రబియా సిద్ధు ఉన్నారు. పిల్లలు పెద్దవారు కావడంతో వారికి ఆస్తులు పంచిపెట్టాడు.  62 ఏళ్ల వయసులో సిద్ధు ఆస్తులు పంచి ఆ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

3 /6

తాను బతికి ఉండగానే తన పిల్లలకు ‘విలువైన’ ఆస్తులను పంచి ఇచ్చినట్లు మాజీ క్రికెటర్‌ నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధు తెలిపాడు. పార్వతీ దేవి అనుగ్రహంతో అమృత్‌సర్‌లో నేను కట్టుకున్న ఇల్లు ఇది. రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండలేకపోయా. బిగ్‌బాస్‌ నుంచి స్టార్‌ టీవీలో హిందీ కామెంట్రీ, కపిల్‌ శర్మ షో వరకు నేను సంపాదించా. కానీ రాజకీయాల నుంచి ఒక్క పైసా కూడా సంపాదించలేదు. నా కష్టార్జితంతో కొన్ని ఆస్తులు సంపాదించా. పటియాలాలో నా తండ్రి కట్టించిన పూర్వీకుల ఇల్లు కరణ్ సిద్దూ‌కు వారసత్వంగా లభిస్తుంది' అని నవజ్యోత్‌ సిద్దూ రాసుకొచ్చాడు.

4 /6

'అమృత్‌సర్‌లో నేను కట్టిన ఇల్లు రబియాకు ఇస్తున్నా’ అని నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధు ఫొటోలు పెట్టి పోస్ట్‌‌ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా ఆ ఇంటి వద్ద తన కుమార్తె రబియా సిద్దూతో కలిసి దిగిన ఫొటోలు, శివుడికి పూజ చేస్తున్న ఫొటోలను పంచుకున్నాడు.

5 /6

కుమార్తెకు అమృత్‌సర్‌లో రాసిచ్చిన ఇంటి విలువ దాదాపు రూ.30 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ ఇల్లు 49,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండగా.. ఆ ఇంటిలో స్విమ్మింగ్‌పూల్‌, జిమ్‌, స్పా వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయని సమాచారం. విలాసవంతమైన ఇంటిలో ప్రత్యేకంగా చిన్న శివాలయం కూడా నిర్మించారని.. ఆ శివలింగం అరుదైన రాయితో తయారుచేశారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ శివలింగం విలువ రూ.2.5 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం. ఆ ఆలయంలో ఇతర దేవతా విగ్రహాలు, గురు గ్రంథ్‌ సాహిబ్‌ విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయని అతడి సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.

6 /6

ఆస్తులు పంచిపెట్టిన నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ ఈతరానికి అంతగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ 1983- 1999 వరకు టీమిండియా తరఫున కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మొత్తం 51 టెస్టులు ఆడి 3,202 పరుగులు చేయగా, 136 వన్డేల్లో 4,413 పరుగులు సాధించాడు. క్రికెట్‌ నుంచి రిటైరయ్యాక కామెంటేటర్‌ అవతారమెత్తడమే కాకుండా టీవీ షోల్లో సందడి చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నాడు. నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధు రెండుసార్లు ఎంపీగా పనిచేశాడు.

