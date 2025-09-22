English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Navratri Fashion Trends 2025: ఏ రోజు ఏ రంగు బట్టలు ధరిస్తే మంచిదంటే..

Navratri Colors 2025: నవరాత్రి భారతదేశంలో ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే పండుగ. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలో సంగీతం, నృత్యం, అలంకరణలు, రుచికరమైన వంటకాలు.. ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా.. ప్రతి రోజు ఒక ప్రత్యేక రంగుతో.. అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఆ రోజుకు.. సంబంధించిన రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు.
 
మొదటి రోజు శాంతి, పవిత్రతకు ప్రతీక. ఈ రోజు శైలపుత్రి దేవిని ఆరాధిస్తారు. తెలుపు చీరలు లేదా సాదాసీదా దుస్తులు ధరించడం శుభం.

ఎరుపు శక్తి, ఉత్సాహానికి సూచిక. ఈ రోజు బ్రహ్మచారిణి దేవిని పూజిస్తారు. ఎరుపు చీరలు, లెహంగాలు ఈరోజు ధరించడం ఎంతో మంచిది.

సొగసు, శాంతి సూచించే ఈ రంగు చంద్రఘంటా దేవితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు నీలం రంగు చీరలు కట్టుకోవడం మంచిది. 

పసుపు ఆనందం, ఉత్సాహం ఇచ్చే రంగు. ఈ రోజు కుష్మాండ దేవిని పూజిస్తారు. పసుపు దుస్తులు.. వేసుకొని పూలు పెట్టుకుంటే ఎంతో మంచిది.   

ఆకుపచ్చ అభివృద్ధి, సమతుల్యతకు సూచిక. ఈ రోజు స్కందమాత దేవిని పూజిస్తారు. వెండి లేదా బంగారు ఆభరణాలు.. ఆకుపచ్చ చీరతో కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి.

సాధారణత, గంభీరతకు సూచిక. ఈ రోజు కాత్యాయిని దేవిని పూజిస్తారు. బూడిద రంగు దుస్తులు ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉంటాయి.  

ఉత్సాహం, శక్తిని సూచించే రంగు. ఈ రోజు కాళరాత్రి దేవిని పూజిస్తారు. నారింజ రంగు చీరలు, లెహంగాలు ధరించవచ్చు.

నీలం-ఆకుపచ్చ కలయిక. ఇది శోభను, ఘనతను చూపిస్తుంది. ఈ రోజు ఘనంగా పూజలు జరుగుతాయి.

సంతోషం, మాధుర్యం ఇచ్చే రంగు. ఈ రోజు సిద్ధిదాత్రి దేవిని పూజిస్తారు. పింక్ రంగు దుస్తులు ఉత్సవానికి ముగింపు అందిస్తాయి. సూచన: నవరాత్రిలో నల్ల రంగు దుస్తులు ధరించడం నివారించాలి, ఇది శుభప్రదం కాదు.

