Gold Rate: దసరా నవరాత్రుల్లో బంగారం కొనేవారికి బంపర్ ఆఫర్.. ఆభరణాలపై కళ్లుచెదిరే ఆఫర్లు.. ఫ్రీగా గోల్డ్ కాయిన్స్..!!

Gold and Diamond Jewellery Offers 2025: బంగారం భారీగా పెరిగింది. 10 గ్రాముల పసిడి లక్షన్నరకు చేరువయ్యింది. సామాన్యులు బంగారం కొనాలంటేనే భయపడాల్సిన పరిస్ధితి నెలకొంది. అయితే దసరా నవరాత్రుల్లో చాలా మందికి బంగారం కొనుగోలు చేయడం ఒక సెంటిమెంట్ గా ఉంటుంది. ఎంత ధర ఉన్నా కనీసం ఒక గ్రాము బంగారమైనా కొనాలని ప్లాన్ చేస్తారు. మీరు కూడా ఈ దసరా నవరాత్రుల్లో బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే మీకో బంపరాఫర్ ఉంది. అనేక బ్రాండ్లు బంగారు ఆభరణాలపై డిస్కౌంట్లు ప్రకటించాయి. వజ్రాభరణాలపై కూడా ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దసరా నవరాత్రి ప్రారంభంతో పండగ సీజన్ ఊపందుకుంది. పండగల సమయంలో బంగారు ఆభరణాల కోసం చాలా మంది షాపింగ్ చేస్తుంటారు. మీరు ఈ నవరాత్రికి బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే మీకో గుడ్ న్యూస్. అనేక బ్రాండ్లు బంగారు ఆభరణాలపై కళ్లుచెదిరే డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నాయి. ధరలపై తగ్గింపులతో పాటు, ఉచిత బంగారు నాణేలు, మేకింగ్ ఛార్జీలపై తగ్గింపులను పొందే గొప్ప అవకాశం మీకు ఉంది. ఏ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తనిష్క్ ఈ ఆఫర్ను అందిస్తోంది: ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ తనిష్క్ నవరాత్రి, పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు అక్టోబర్ 22, 2025 వరకు బంగారు ఆభరణాలను ఆర్డర్ చేయడం లేదా ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా స్థిరమైన బంగారు రేటును పొందవచ్చు.
ఆర్డర్లు లేదా బుకింగ్లు చేసే కస్టమర్లకు బుకింగ్ తేదీన ఆరోజు బంగారం రేటు, ఇన్వాయిస్ తేదీన ఉన్న ప్రస్తుత బంగారం రేటు కంటే తక్కువ బిల్ చేస్తారు. అంటే బంగారం ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినా కస్టమర్లు ప్రభావితం కారు. అయితే, ఈ ఆఫర్ను పొందడానికి, కస్టమర్లు ఆర్డర్ చేసే సమయంలో కనీసం 25శాతం ముందస్తు డిపాజిట్ చేయాలి. ఈ స్కీమ్ కొత్త ఆర్డర్లు, ముందస్తు బుకింగ్లు రెండింటికీ వర్తిస్తుంది.
ఇందిరా 35శాతం వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఆభరణాల బ్రాండ్, ఇందిరా కూడా ఈ పండుగకు అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలపై 35 శాతం వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది. అదనంగా, డబుల్ గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫర్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు 20 శాతం ముందస్తుగా చెల్లించడం ద్వారా మీ బంగారు రేటును లాక్ చేసుకోవచ్చు.
PC జ్యువెలర్స్ మంచి డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది PC జ్యువెలర్స్ ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు వజ్రాల ఆభరణాలపై 30శాతం వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది. అదనంగా వెండి వజ్రాల ఆభరణాలపై ఫ్లాట్ 50శాతం తగ్గింపును అందిస్తోంది.
జాయ్అలుక్కాస్ ఈ ఆఫర్ను అందిస్తోంది. మీరు జోయాలుక్కాస్ నుండి నగలు కొనుగోలు చేస్తే, మీరు ఏవైనా నగల తయారీ ఛార్జీలపై 50శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందుతారు. ఈ ప్రయోజనం అక్టోబర్ 5, 2025 వరకు చేసే కొనుగోళ్లపై అందుబాటులో ఉంటుంది.
పంజాబ్ జ్యువెలర్స్ ఉచిత్రంగా బంగారు నాణెం డెహ్రాడూన్కు చెందిన పంజాబ్ జ్యువెలర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తన నవరాత్రి పండుగ ఆఫర్లో భాగంగా 20 గ్రాములు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బరువున్న బంగారు ఆభరణాలు లేదా రూ. 1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన వజ్రాభరణాల ప్రతి కొనుగోలుపై ఉచిత బంగారు నాణెంను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2, 2025 వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.