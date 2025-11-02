English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nayanthara: 50 సెకన్లు షూటింగ్ రూ.50 కోట్ల సంపాదన..చిరంజీవి హీరోయిన్ ముక్కుపిండి వసూలు చేసింది!

Nayanthara 50 Crore Remuneration: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రముఖ నటి 50 సెకన్ల ప్రకటన కోసం రూ. 5 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆమె ఎవరో తెలుసా?
1 /7

చాలా మంది నటీమణులు తమ సినిమాల మార్కెట్ ప్రకారం తమ పారితోషకం నిర్ణయించుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక నటి 50 సెకన్ల ప్రకటనలో నటించడానికి దాదాపు రూ.50 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ఆమె ఎవరో పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.

2 /7

ఆమె మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుండి వచ్చినప్పటికీ.. తెలుగు, తమిళంలో పెద్ద నటి. ఆమెకు వేలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు.

3 /7

ఈ నటి సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అయింది. ఆమెకు ఇప్పుడు వివాహం జరిగి కవల పిల్లలు ఉన్నారు.

4 /7

20 ఏళ్లకు పైగా అగ్ర నటిగా ఉన్న ఆమె తమిళంలోనే కాదు.. తెలుగు, మలయాళం, హిందీ వంటి భాషల్లో కూడా నటించింది. వాణిజ్య ప్రకటనలలో కూడా నటించింది.

5 /7

ఆ నటి మరెవరో కాదు నయనతార. ఆమె తమిళంలో అగ్ర నటి అని, ఆమె జీతం కూడా అత్యధిక స్థాయిలో ఉందని చెబుతారు. 

6 /7

'జవాన్' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన నయనతార, ఇప్పుడు అక్కడ కూడా డిమాండ్ ఉన్న నటిగా మారింది. ఈ కారణంగా, ఆమె మార్కెట్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు.

7 /7

ఇటీవల నయనతార ఒక ప్రకటనలో నటించింది. ఈ 50 సెకన్ల ప్రకటన కోసం ఆమెకు రూ. 50 కోట్లు పారితోషికం ఇచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ సమాచారం ఇంకా ధృవీకరించబడకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం. నయన్ ప్రస్తుతం చిరంజీవితో కలిసి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రంలో నటిస్తోంది.

Nayanthara South indian Actress highest paid indian actress Telugu actress Nayanthara Salary Nayanthara AD

