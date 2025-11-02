Nayanthara: 50 సెకన్లు షూటింగ్ రూ.50 కోట్ల సంపాదన..చిరంజీవి హీరోయిన్ ముక్కుపిండి వసూలు చేసింది!

Nayanthara 50 Crore Remuneration: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రముఖ నటి 50 సెకన్ల ప్రకటన కోసం రూ. 5 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆమె ఎవరో తెలుసా?
చాలా మంది నటీమణులు తమ సినిమాల మార్కెట్ ప్రకారం తమ పారితోషకం నిర్ణయించుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక నటి 50 సెకన్ల ప్రకటనలో నటించడానికి దాదాపు రూ.50 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ఆమె ఎవరో పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
ఆమె మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుండి వచ్చినప్పటికీ.. తెలుగు, తమిళంలో పెద్ద నటి. ఆమెకు వేలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు.
ఈ నటి సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అయింది. ఆమెకు ఇప్పుడు వివాహం జరిగి కవల పిల్లలు ఉన్నారు.
20 ఏళ్లకు పైగా అగ్ర నటిగా ఉన్న ఆమె తమిళంలోనే కాదు.. తెలుగు, మలయాళం, హిందీ వంటి భాషల్లో కూడా నటించింది. వాణిజ్య ప్రకటనలలో కూడా నటించింది.
ఆ నటి మరెవరో కాదు నయనతార. ఆమె తమిళంలో అగ్ర నటి అని, ఆమె జీతం కూడా అత్యధిక స్థాయిలో ఉందని చెబుతారు.
'జవాన్' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టిన నయనతార, ఇప్పుడు అక్కడ కూడా డిమాండ్ ఉన్న నటిగా మారింది. ఈ కారణంగా, ఆమె మార్కెట్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు.
ఇటీవల నయనతార ఒక ప్రకటనలో నటించింది. ఈ 50 సెకన్ల ప్రకటన కోసం ఆమెకు రూ. 50 కోట్లు పారితోషికం ఇచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ సమాచారం ఇంకా ధృవీకరించబడకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం. నయన్ ప్రస్తుతం చిరంజీవితో కలిసి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రంలో నటిస్తోంది.