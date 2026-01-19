Nayanthara Trisha: బద్ధ శత్రువులైన నయనతార, త్రిష కలిసిపోయారోచ్.. ఎన్నో సంవత్సరాల గొడవకు ఫైనల్ గా ఫుల్ స్టాప్..!

Nayanthara Trisha Photos
ఎన్నో సంవత్సరాలుగా బద్ధ శత్రువులు అని పేరు తెచ్చుకున్న నయనతార, త్రిష.. ఉన్నట్టు ఉంది తమ ఇద్దరి సోషల్ మీడియాలో.. కలిసి తీసుకున్న ఫోటోలు షేర్ చేయడం అందరిని షాక్ కి గురి చేస్తోంది. ఇద్దరూ వెకేషన్ కి వెళ్లి షిప్ లో కూర్చొని మరి ఫోటోలు తీసుకున్నారు.. దీంతో అందరూ చూస్తూ ఉండేది నిజమా లేకపోతే అబద్ధమా అనే సందేహంలో మిగిలిపోయారు.
తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు మంచి స్నేహితులుగా ఉన్న హీరోయిన్లు నయనతార.. త్రిష కృష్ణన్. అయితే వీరిద్దరి మధ్య గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా విభేదాలు ఉన్నాయనే ప్రచారం బాగా జరిగింది.
మొదట్లో ఇద్దరూ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవారు ..కానీ ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు గానీ, వీళ్లిద్దరి మధ్య మాటలు కూడా లేవని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ విషయం గురించి నయనతార గతంలో కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో స్పందించింది. "ఫ్రెండ్ అనేది చాలా పెద్ద పదం. త్రిష నా ఫ్రెండ్ కాదు, మేము కేవలం పరిచయస్తులం మాత్రమే" అని ఆమె చెప్పింది. మొదట్లో బాగానే మాట్లాడుకున్నామని, కానీ ఒకరోజు నుంచి త్రిష తనతో మాట్లాడటం ఆపేసిందని నయనతార తెలిపింది. ఎలాంటి గొడవలు, మాటల తగాదాలు జరగలేదని.. అయినా ఎందుకు ఇలా జరిగిందో తనకూ అర్థం కాలేదని చెప్పింది.
నయనతార మాటలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఇద్దరి మధ్య నిజంగానే సమస్యలు ఉన్నాయనే భావన అందరిలో బలంగా ఏర్పడింది. అయితే మరోవైపు త్రిష మాత్రం ఈ రూమర్లను ఖండించింది. నయనతారతో తనకు ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ గొడవలు లేవని..అంతా ఊహాగానాలేనని చెప్పింది. అయినా కూడా ఇద్దరూ చాలా కాలం పాటు కలిసి ఎక్కడా కనిపించలేదు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా నయనతార, త్రిష కలిసి కనిపించడం ఇప్పుడు అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ ఇద్దరూ ఒకే చోట ఉండటం చూసి అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఫోటోలు, వీడియోలు వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. “ఇద్దరి మధ్య ఉన్న శత్రుత్వం ముగిసిపోయిందా?”, “మళ్లీ స్నేహం మొదలైందా?” అంటూ రకరకాల ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.