/Nayanthara House Address: కోట్లు విలువ చేసే లగ్జరీ విల్లా సొంతం చేసుకున్న నయనతార.. ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్ అడ్రస్ ఇదే!

Nayanthara House Address:చెన్నైలోని పోయెస్ గార్డెన్లో నయనతార సుమారు రూ.40 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ విల్లాను కొనుగోలు చేసినట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వార్త ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుండగా, అధికారిక ప్రకటన కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.
దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో "లేడీ సూపర్ స్టార్"గా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న నయనతార మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. వరుస విజయాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూనే, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆమె తీసుకునే నిర్ణయాలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటాయి. తాజాగా చెన్నైలోని ప్రముఖ ప్రాంతం పోయెస్ గార్డెన్లో ఆమె భారీ విలువైన లగ్జరీ విల్లాను కొనుగోలు చేసినట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
తమిళ సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, నయనతార కొనుగోలు చేసిన ఈ విల్లా విలువ సుమారు రూ.40 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. పోయెస్ గార్డెన్ చెన్నైలో అత్యంత విలాసవంతమైన, హై-సెక్యూరిటీ ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ ప్రాంతంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో పాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు నివసిస్తున్నారు. అలాంటి ప్రాంతంలో నయనతార కొత్త ఇంటిని సొంతం చేసుకోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది.ప్రస్తుతం నయనతార భర్త, దర్శకుడు విఘ్నేశ్ శివన్, ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి అదే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన విల్లాలోకి త్వరలోనే గృహప్రవేశం చేసే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై నయనతార లేదా ఆమె బృందం నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సినీ రంగంలో కొనసాగుతున్న నయనతార, కథకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను ఎంపిక చేసుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. కమర్షియల్ చిత్రాలతో పాటు మహిళా ప్రాధాన్యత ఉన్న కథల్లోనూ ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు లభించింది. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు రూ.15 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్న హీరోయిన్లలో ఆమె ఒకరిగా కొనసాగుతున్నట్లు పరిశ్రమ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
సినిమాల విషయానికి వస్తే నయనతార చేతిలో ప్రస్తుతం పలు పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతున్న చిత్రాల్లో ఆమె కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. కన్నడ స్టార్ యష్ నటిస్తున్న టాక్సిక్' చిత్రంతో పాటు, బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్తో ఓ భారీ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఆమె నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఆమె ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన హాయ్ చిత్రం కూడా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
నటనలో వరుస విజయాలు, భారీ పారితోషికం, విలాసవంతమైన జీవనశైలితో నయనతార మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. కొత్త విల్లా కొనుగోలు వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే విల్లా కొనుగోలుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడయ్యే వరకు ఈ వార్తలను ప్రచారంగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.